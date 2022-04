On saura lundi si c'est bientôt la fin du masque obligatoire au Québec: Est-ce une bonne idée en pleine 6e vague?

Partager







On devrait savoir lundi si le port du masque restera obligatoire au Québec après le 15 avril. À cette date, on sera le dernier endroit en Amérique du Nord à avoir une telle obligation. Mais est-ce vraiment une bonne idée de la retirer en pleine sixième vague?

La COVID-19 circule beaucoup au Québec en ce moment. Les dernières données diffusées par le ministère de la Santé indiquaient que 3182 cas avaient été détectés en une seule journée, le 31 mars – et il ne s’agit que des gens qui ont accès aux tests PCR. Les hospitalisations sont aussi en hausse, et la Santé publique a confirmé qu’on était bel et bien dans une sixième vague.

Dans un tel contexte, il semble prématuré pour certains de lever l’une des seules mesures sanitaires encore en vigueur, soit l’obligation du port du masque dans les lieux publics intérieurs.

«Pourquoi prendre des risques alors que la mesure est si peu contraignante et bien ancrée dans les pratiques sociales?» a soulevé Roxane Borgès Da Silva, professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, en entrevue avec le Journal de Montréal. Elle estime que le retrait serait «vraiment risqué».

«L’efficacité du masque permet de minimiser la contamination dans les espaces clos, d'autant plus avec ce variant [BA.2] hyper contagieux, et donc de réduire le potentiel de personnes qui seront hospitalisées, pour laisser la place à ceux qui sont en attente [de soins] et qui n’ont pas la COVID», résume-t-elle.

Dernier endroit en Amérique du Nord

Même si le Québec lève finalement l’obligation du port du masque dans les lieux publics fermés le 15 avril, nous serons l’endroit en Amérique du Nord qui l’aura eu le plus longtemps.

Au Canada, l’Île-du-Prince-Édouard lèvera cette mesure le 7 avril, et le Nunavut le 11 avril. Il ne restera alors que le Québec.

Aux États-Unis, aucun État n’impose encore le port du masque.

Malgré cela, dans la plupart de ces juridictions, il existe encore certains endroits où le port du masque est obligatoire – notamment les transports en commun ainsi que les établissements de soins de santé. C’est aussi ce qui est prévu au Québec: le gouvernement a notamment mentionné que dans les transports collectifs, l’obligation de port du masque serait levée au plus tôt en mai.

