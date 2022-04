Voici qui de Jérémy, Éloi ou Sarah-Maude quitte Star Académie ce soir

Partager







Cette semaine, deux candidats qui ont déjà sauvés par le public qui se trouvaient en danger à Star Académie, soit Jérémy et Éloi, ainsi que Sarah-Maude. Celle-ci a été sauvée deux fois par le corps professoral. Pour les trois artistes, leur avenir à l'Académie se jouait dimanche, le 3 avril, lors de leur performance en solo.

Après la sortie de leur album et leur premier bain de foule ce mercredi à Brossard, les trois candidats en danger ont été remplis d’énergie et de motivation pour affronter le public et les juges ce soir. Les trois Académiciens en danger se sont pratiqués plus que jamais afin d’être prêts pour leur grand moment. Malheureusement, Éloi n'a pas pu performer en direct sur la scène du studio en raison d'un résultat positif à la Covid-19.

Pour les trois candidats, on ressentait leur envie de bien faire et de vouloir trouver la chanson qui les démarquerait le plus. Jérémy se demandait s’il allait réussir à passer au travers d’une quatrième mise en danger. Éloi, plus cartésien, s’est fait un plan pour son interprétation. On voit qu'il a pris les critiques des professeurs au sérieux. Sarah-Maude s’est donné le défi de s’approprier sa chanson de mise en danger comme elle a fait lors du cours de Louis-Jean Cormier plus tôt dans la semaine.

C'est Sarah-Maude qui a ouvert le bal avec sa version pleine de sensualité de Laisse-moi t'aimer, de Mike Brant.

Éloi a enchaîné sur Double vie, de Richard Séguin en direct du manoir de Waterloo. C’est son amie de cœur, comme la si bien dit Grégory plus tôt cette semaine, qui a dû fondre en même temps que tout le Québec durant cette performance.

Finalement, Jérémy a chanté une chanson qui lui collait trop bien, Somebody like you, de Keith Urban. Il a su mettre le feu dans la place encore une fois!

Après le numéro tant attendu mettant en vedette les candidats délogés de Star Académie, le numéro marquant sur la carrière de Robert Charlebois, la visite du chanteur Dean Lewis, il était temps d'annoncer le résultat.

Les fans ont parlé, et le coup de cœur du public a été Éloi Cummings. Le corps professoral a choisi de garder Sarah-Maude Desgagné dans la course.

Le neuvième candidat à quitter l'Académie est donc Jérémy Plante.

Restez à l'affût pour plus de détails concernant le lancement d'album de Star Académie 2022 cette semaine!

