À partir de 695$ : pas moins de 123 nouveaux logements étudiants à louer dès aujourd'hui

Si vous êtes un étudiant montréalais, vous savez comment ce n’est pas toujours simple de se trouver un logement abordable à Montréal avec le marché actuel. Mais aujourd’hui sera peut-être votre jour de chance : un organisme a mis en location 123 logements neufs dont les prix varient entre 695$ à 1765$ par mois.

L’Unité de travail pour le logement étudiant (UTILE), un organisme sans but lucratif (OSBL) dont la mission est de construire et d’opérer des logements étudiants abordables, a annoncé l'ouverture d’un deuxième édifice dès l'été prochain. L'OSBL a ouvert les candidatures lundi à midi pour louer les unités de la Rose des vents, située dans le quartier Rosemont.

«Ce projet à lui seul ne pourra évidemment pas régler la crise du logement abordable chez la population étudiante, mais c’est un pas dans la bonne direction, explique Laurent Levesque, directeur général de l’UTILE. Nous continuerons à travailler d’arrache-pied afin de faire naître davantage de projets similaires, qui combinent l’aspect communautaire des résidences étudiantes avec l’autonomie des logements traditionnels.»

Courtoisie l'UTILE Intérieur du studio

Des prix variant entre 695$ à 1765$

Tous les appartements sont semi-meublés et les prix incluent l'internet, l'électricité, l'eau chaude, le chauffage, l'air climatisée et un stationnement pour vélo intérieur. L’édifice, situé au cœur du Technopôle Angus, un écoquartier, est à distance de marche de la ligne verte du métro.

Voici les prix :

Studios: à partir de 695$

4 1/2: 1 250$

5 1/2: 1765$

À titre comparatif, un studio inoccupé est en moyenne affiché à 752$, tandis qu’un logement de grandeur 4 1⁄2 est affiché à 1075$ pour l’arrondissement de Rosemont La-Petite-Patrie en octobre 2021,selon le dernier rapport de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

La donnée pour un logement 5 1⁄2 n’est cependant pas disponible. Il est cependant important de noter que ces moyennes ne comprennent pas les commodités offertes par l’UTILE, dont le mobilier et tous les frais mensuels compris dans le loyer.

Courtoisie l'UTILE Intérieur du studio

Le premier immeuble ouvert par l'entreprise d'économie sociale, la Note des bois, avait été ouvert en pleine pandémie en septembre 2020 dans le quartier du Plateau Mont-Royal, tout près du Parc La Fontaine. Ces 90 logements --62 studios et 28 colocations-- étaient devenus par le fait même le premier et seul immeuble à logements étudiants abordables et sans but lucratif au Canada.

L’OSBL travaille maintenant sur l’élaboration et la construction d'immeubles à Trois-Rivières et à Québec.

