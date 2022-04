Gifle aux Oscars: plusieurs films de Will Smith sont en suspens

Partager







La production des prochains films de Will Smith aurait été interrompue en raison de son comportement lors de la cérémonie des Oscars 2022.

• À lire aussi: Oscars: Daniel Radcliffe en a sa claque de la claque de Will Smith

• À lire aussi: Jim Carrey «écœuré» de voir Will Smith recevoir une ovation pendant les Oscars

Plusieurs sources ont déclaré au Hollywood Reporter que les producteurs ont mis en pause la production de Fast and Loose et Bad Boys 4 après que l'acteur de King Richard ait giflé l'humoriste Chris Rock pendant la cérémonie, lorsque le comique a comparé sa femme Jada Pinkett Smith –qui souffre d'alopécie– à G.I. Jane.

Avant la soirée des Oscars, les patrons de Netflix avaient lancé un appel urgent pour qu'un réalisateur se joigne à Fast and Loose, mais il semble maintenant que le projet soit mis en suspens. Le scénario devait suivre un patron du crime qui perd la mémoire après un attentat, puis reconstitue ses souvenirs pour découvrir qu'il menait une double vie.

Le lauréat du prix d'interprétation masculine aurait également reçu «40 pages» du scénario de Bad Boys 4 avant la remise du prix, mais la production du film aurait également été reportée. Également, le statut du projet Apple TV+, Emancipation, dans lequel Smith joue le rôle principal, reste inconnu.

Les représentants de l'acteur n'ont pas encore commenté l'article du Hollywood Reporter. Will Smith s'est excusé auprès des membres de l'Académie et de ses pairs en recevant le prix du meilleur acteur pendant l'es Oscars et a réitéré sur Instagram le lendemain, en s'adressant à Chris Rock. Au cours du week-end, le comédien a également annoncé qu'il avait démissionné de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Des représentants de l'Académie vont procéder à un examen formel de l'incident mi-avril.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s