Il est possible de finir Elden Ring sans jamais attaquer, voici comment [VIDÉO]

Un joueur a réussi quelque chose dans Elden Ring qu’on croyait jusqu’à présent impossible pour un jeu de FromSoftware: terminer l'aventure sans jamais attaquer.

C’est exactement ce que le youtubeur Iron Pineapple a prouvé dans sa dernière vidéo, dans laquelle il raconte son exploit.

Ne pensez pas que ce soit aussi facile et relaxant qu’une promenade au Jardin botanique! Ce tour de force n’aurait pas pu être possible sans beaucoup d’étude, de préparation et de pratique.

Avec l’aide de quelques bogues, de raccourcis, d’alliés à qui on peut faire appel en combat et de la gravité, le personnage d’Iron Pineapple a pu obtenir quelques milliers de runes nécessaires pour augmenter ses niveaux et ses statistiques en prévision de son périple pacifique.

Une fois assez fort pour survivre aux combats contre les boss, le Youtubeur a fait appel aux nombreux esprits puissants que l'on peut convoquer dans le jeu. En restant en retrait et en concentrant ses efforts à enchanter et guérir ses compagnons de bataille, Iron Pineapple a réussi à finir Elden Ring sans faire de dommages.

Un tel succès est impensable dans les autres RPG de FromSoftware. Toutefois, grâce à la diversité des armes, des pouvoirs, ainsi que son concept de monde ouvert, ce genre d’exploit est possible dans Elden Ring.

Finir Elden Ring sans se faire toucher?

Si terminer le jeu sans jamais attaquer n’était pas déjà assez difficile à votre goût, imaginez finir Elden Ring sans se faire toucher une seule fois!

Parce que la communauté de joueurs n’a pas froid aux yeux, ce n’était qu’une question de temps avant qu’un tel exploit ne s’accomplisse. Et c’est au streamer Seki que revient le mérite.

Après plus de 130 heures d’entraînement, un build dextérité/intelligence et muni du katana Moonveil, Seki a réussi, samedi dernier, à terminer Elden Ring sans être touché une seule fois, et ce, en un moins de trois heures.

Voici d’ailleurs la vidéo de l’exploit du streamer:

Depuis la sortie du jeu en février, on est très impressionnés par le savoir-faire que démontre la communauté d’Elden Ring jusqu’à présent. C'est quelque chose!

