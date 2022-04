Marvel: Morbius domine le box-office nord-américain malgré un lancement décevant

Partager







La superproduction Morbius, énième film de super-héros de l'univers Marvel, s'est offert dès sa sortie la première place du box-office nord-américain, selon des chiffres provisoires du cabinet spécialisé Exhibitor Relations publiés dimanche.

• À lire aussi: Jared Leto, interprète du Joker et de Morbius, admet manger... tout nu

• À lire aussi: Suicide Squad: Jared Leto aurait bien offert un rat à Margot Robbie, selon Viola Davis

Le long-métrage avec Jared Leto dans le rôle-titre a engrangé 39,1 millions de dollars de recettes de vendredi à dimanche aux États-Unis et au Canada.

Il racontre les tourments du docteur Michael Morbius, un scientifique atteint d'une maladie incurable, qui va devenir vampire malgré lui en s'injectant un sérum à base d'ADN de chauve-souris et ne pourra pas s'empêcher de tuer pour boire le sang de ses victimes.

«C'est un faible démarrage selon les critères exceptionnels de Marvel pour le lancement d'une nouvelle série de films autour d'un super-héros», a toutefois souligné David A. Gross de Franchise Entertainment Research, qui se spécialise dans l'analyse de l'industrie du cinéma.

«Les lancements précédents se situaient dans la fourchette des 70 à 80 millions de dollars», a-t-il précisé.

The Lost City, nouveau film d'action mêlé de comédie romantique avec Sandra Bullock et Channing Tatum, premier la semaine dernière pour sa sortie, descend à la deuxième place du podium avec 14,8 millions de dollars.

Un autre film d'homme chauve-souris, The Batman, retraçant les sombres aventures du justicier masqué avec Robert Pattinson, se place lui en troisième position avec 10,8 millions de dollars de recettes pour sa cinquième semaine d'exploitation.

Stable à la quatrième place se glisse Uncharted, adaptation du jeu vidéo à succès édité par Sony, où Tom Holland incarne un chasseur de trésors, avec 3,6 millions de dollars après sept semaines sur grand écran.

Le film d'animation Jujutsu Kaisen 0 du studio Crunchyroll/Funimation, qui raconte le combat d'un jeune homme devenu exorciste contre des esprits maléfiques, arrive lui en cinquième position, avec 2 millions de dollars pour sa troisième semaine en salle.

Voici le reste du Top 10:

6. RRR (1,6 million)

7. Spider-Man: No Way Home (1,4 million)

8. Dog (1,3 million)

9. X (1,02 million)

10. Everything Everywhere All at Once (1,01 millions)

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s