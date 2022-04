Rapport du GIEC: on peut encore sauver la planète malgré l'urgence

Partager







Le premier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) consacré aux solutions aux changements climatiques est empreint d’espoir malgré l’urgence: nous avons la possibilité de nous assurer un futur viable si nous agissons maintenant. Voici un tour d’horizon des constats qu’on y trouve.

Nous avons moins de 3 ans pour plafonner les émissions de gaz à effet de serre (GES) mondiales

Pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, les émissions de GES mondiales doivent plafonner avant 2025 au plus tard. Il nous reste donc moins de trois ans pour y parvenir. Elles devront ensuite être réduites de 43% d'ici 2030. Les émissions de méthane devront elles aussi être diminuées d’un quart à la même année.

Selon les politiques climatiques présentement en vigueur à l’échelle mondiale, il est prévu que les émissions de GES continueront de monter après 2025, nous menant vers un réchauffement de 3,2°C à la fin du siècle.

Il faut cesser de subventionner les énergies fossiles

Seulement en cessant de subventionner les entreprises qui exploitent les combustibles fossiles, on pourrait réduire les émissions de GES mondiales de 10% d’ici 2030.

À elles seules, les infrastructures d’énergies fossiles déjà existantes peuvent émettre assez de GES pour nous empêcher de stabiliser le réchauffement climatique à 1,5°C.

Les nouveaux projets d'énergies fossiles ne doivent pas voir le jour

Une réduction substantielle de l’utilisation des énergies fossiles est nécessaire. L’installation continue et sans relâche d’infrastructures permettant leur exploitation nuit considérablement aux efforts de diminution des GES.

La technologie comme dernier recours

Dans tous les scénarios étudiés, le recours à des technologies de captage et stockage du carbone est nécessaire. Mais il y a des limites à leur utilisation, préviennent les experts.

Dans les scénarios où le climat est stabilisé à 1,5 ou 2°C, ces technologies sont seulement utilisées dans les secteurs les plus difficiles à diminuer et pour contrebalancer les émissions historiques, donc celles accumulées jusqu’à présent.

Les technologies de captage et stockage du carbone n’ont pas encore prouvé leur efficacité à grande échelle. Elles seront efficaces seulement si le stockage géologique est possible et si le taux de capture peut atteindre 90-95%.

Électrification des transports

L’utilisation de véhicules électriques alimentés par de l’énergie renouvelable ou à faibles émissions est la mesure qui offre le plus de potentiel de décarbonation dans le domaine des transports terrestres.

Réduction de la déforestation

La meilleure option d’élimination du carbone d’origine terrestre est de réduire la déforestation et de protéger et restaurer les écosystèmes. L’agriculture durable et une meilleure gestion du bétail jouent aussi leur part.

Nous allons dépasser les 1,5°C

Même si toutes les mesures étaient rehaussées et respectées, il presque inévitable qu’un réchauffement de 1,5°C soit temporairement dépassé.

«C’est maintenant ou jamais, a souligné le codirecteur de ce rapport, Jim Skea. Sans réductions immédiates et profondes, dans tous les secteurs, ce sera impossible.»

L’espoir est maintenant de stabiliser le climat d’ici la fin du siècle.

Nous ne sommes pas sur la bonne voie pour atteindre ces objectifs. Durant la décennie 2010-2019, les émissions de GES mondiales ont été plus élevées que jamais auparavant. Elles ont toutefois augmenté moins rapidement que dans la décennie précédente.

C’est possible!

Ce rapport est empreint d’espoir: les solutions existent et sont connues.

Les experts du GIEC notent qu’au moins 18 pays ont réussi à réduire leurs émissions de GES durant plus de 10 ans. Des solutions comme l’énergie solaire, le verdissement des villes, l’électrification, une meilleure gestion des forêts, des terres agricoles et des milieux humides sont supportées par le public, viables et des plus en plus rentables, souligne-t-on.