Un penthouse digne de Gianni Versace, avec 2 immenses terrasses, à vendre dans Côte-des-Neiges à 2 950 000$

Niché dans le prisé Sanctuaire du Mont-Royal, ce penthouse Versace possède une immense terrasse de 3000 pieds carrés.

Avec une vue incroyable sur le mont Royal, l'Oratoire Saint-Joseph, l'Université de Montréal et le centre-ville, cette terrasse réussit à en faire rêver plus qu'un.

Ce penthouse est carrément inspiré du style de la légende de mode italienne Gianni Versace.

L'endroit a sa propre ambiance, parfois baroque, toujours luxueuse grâce à ses lustres, ses fresques et son plancher de marbre.

D'ailleurs, les fresques du penthouse furent peintes à la main par le peintre de Versace lui-même. Au rez-de-chaussée, sur 2740 pieds carrés, vous trouverez trois chambres, dont la suite principale. Celle-ci possède une salle de bain attenante et une immense pièce-penderie avec armoires de bois, fresques et un puits de lumière.

La pièce principale du rez-de-chaussée est gâtée par les immenses fenêtres qui inondent cette aire de lumière. L’escalier sculptural en bois en met plein la vue. Une salle de bain secondaire complète se trouve à cet étage.

À la cuisine, les feuilles de vigne sont peintes sur les plafonds. Le méandre peint au plafond ajoute, pour sa part, un aspect européen à la décoration. Un coin dinette est accessible de la cuisine.

La pièce de résistance, autre que la terrasse sur deux niveaux, se trouve au deuxième étage. Une aire ouverte avec une salle de bain, un foyer et un accès à la terrasse s'y trouve. Un bureau est actuellement aménagé dans l'espace et profite d'une vue panoramique sur la ville. L'espace a de quoi rivaliser avec les plus beaux bureaux de la ville.

L'espace pourrait cependant servir de chambre d'invités ou de salle familiale.

Découvrez le décor complet de cet impressionnant penthouse dans la vidéo ci-haut!

Dans l'immeuble prestigieux, ascenseurs semi-privés, salles de réunion et accès direct au club privé Midtown ainsi qu’au centre médical Médi-Club sont offerts. Le sporting club Midtown se compare facilement à un complexe 5 étoiles fréquenté par «l'élite» montréalaise. Restaurant, boutique, salon de beauté, piscine intérieure, tennis, spa, sauna, terrasse avec chaises longues et gym haut de gamme s'y trouvent.

À proximité de nombreux services et d'une zone boisée avec des sentiers pédestres, il s'agit du parfait havre de paix au coeur de la ville.

Félix Jasmin de Engel & Völkers s'occupe de la vente de ce spectaculaire penthouse. Le prix demandé est de 2 950 000$.

