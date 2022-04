Une immense oeuvre collective sur Reddit fait honneur au Québec

Partager







À tous ceux qui croient que le Québec ne rayonne pas à l’international, détrompez-vous. On en a la preuve sur cette immense œuvre collective numérique sur la plateforme Reddit.

La page r/place sur la plateforme Reddit est une page où les gens à travers le monde sont invités à laisser leur marque, sous la forme d’images pixelisées, sur une impressionnante œuvre collective. Le principe est simple, vous pouvez changer la couleur d'un seul pixel après quoi, une minuterie de 5 à 20 minutes s'enclanche et bloque tout changement sur la case en particulier.

Plusieurs personnes à travers le monde en profitent pour représenter leur pays ou encore y déposer différentes images et ne vous inquiétez pas, quelqu’un a inclus le Québec. D'ailleurs, plusieurs internautes détruisent les images représentant le Canada mais laissent la section de la Belle province tranquille.

On peut y voir, entre autres, le visage de René Lévesque fumant une cigarette; les logos du Canadien, des Nordiques et d’Infoman; le Bonhomme Carnaval et évidemment un orignal. Parce que c'est bien connu, le Québec regorge d'orignaux qui se promènent en liberté dans nos rues. Un internaute nous a fait une explication plus détaillée de chacun des éléments québécois présents sur l'image.

La page r/place compte maintenant plus de 3,8 millions d’abonnés sur Reddit et le nombre d’abonnés ne cesse d’augmenter. Il est toujours possible d’ajouter votre couleur à la grande murale numérique ou de modifier le travail des autres. Vous n’avez qu’à vous connecter à un compte Reddit.

On vous laisse admirer le génie du web dans toute sa grandeur et vous perdre dans les micro-détails de l'œuvre collective. Comme l’administrateur de la page l’a si bien dit: seul, on peut créer quelque chose d’incroyable, mais ensemble, nous bâtissons quelque chose de plus grand.

