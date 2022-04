Voici les plus looks marquants des stars sur le tapis rouge des Grammys 2022

Partager







Les plus grandes vedettes de la musique américaine se sont réunies, ce dimanche, pour célébrer la dernière année et les looks audacieux étaient au rendez-vous.

La 64e édition des Grammy Awards a eu lieu le 3 avril à Los Angeles. Pour l'occasion, les stars de la musique ont défilé dans leurs plus beaux habits et robes.

Voici donc nos looks favoris des Grammys 2022:

Justin et Hailey Bieber

AFP

Billie Eilish

AFP

Lady Gaga

AFP

SZA

AFP

Addison Rae et Omer Fedi

AFP

Chloe Bailey

AFP

Olivia Rodrigo

AFP

Dua Lipa

AFP

Megan Thee Stallion

AFP

Doja Cat

Lil Nas X

AFP

Tinashe

AFP

Jack Harlow

AFP

Rachel Zegler

AFP

H.E.R.

AFP

Finneas et Claudia Sulewski

AFP

Saweetie

AFP

BTS

AFP

Halsey

AFP

Noah Galvin et Ben Platt

AFP

St. Vincent

AFP

The Kid LAROI et Katarina Deme

AFP

Sofia Carson

AFP

Carrie Underwood

AFP

Tayla Parx

AFP

J Balvin et Valentina Ferrer

AFP

Lily Aldridge

AFP

John Legend et Chrissy Teigen

AFP

Leon Bridges

AFP

Diplo

AFP

Dreezy

AFP

