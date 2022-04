Elisabeth Rioux adopte LA tendance controversée de 2022 : le string apparent

Partager







L’influenceuse québécoise Elisabeth Rioux a osé une tendance qui ne fait pas l’unanimité, celle du string apparent.

Cette tendance tout droit sortie du début des années 2000 est plutôt controversée. Qu’on aime ou non, on ne peut nier qu’elle se retrouve partout depuis un moment déjà, tant chez les stars que sur Instagram et même dans les défilés de mode.

Elisabeth Rioux a adopté la tendance de façon originale, dans les découpes d’une petite robe noire!

En effet, au lieu de porter un pantalon taille basse qui dévoile un sous-vêtement, l’effet string est inclus dans le design de la robe.

Les morceaux de vêtement qui dévoilent la peau sont déjà un must de 2022, alors pourquoi ne pas fusionner deux tendances en même temps!

Elisabeth n’a pas peur d’oser les tendances Y2K du moment comme par exemple le jean taille basse.

La créatrice de contenu et femme d’affaires ne se souvenait plus d’où provenait sa robe, mais on a déniché quelques modèles similaires pour vous.

Robe ajustée à découpes de Boohoo en solde à 27$

Courtoisie

ACHETER ICI

Robe à découpes et dos nus de Pretty Little Thing à 85$

Courtoisie

ACHETER ICI

Robe licou à découpes de Pretty Little Thing à 68$

Courtoisie

ACHETER ICI

Robe Wild Side de Lovers and Friends chez Revole à 226$

Courtoisie

ACHETER ICI

Robe en résille de SHEIN à 4$

Courtoisie

ACHETER ICI

Robe ajustée à découpes de Pretty Little Thing à 50$

Courtoisie

ACHETER ICI

