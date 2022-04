Harrison Ford décroche son tout premier rôle récurrent dans une série

Partager







Harrison Ford va jouer son premier rôle récurrent à la télévision dans la série Shrinking.

L'acteur d'Indiana Jones sera aux côtés de Jason Segel de How I Met Your Mother dans la comédie Apple TV+, rapporte Variety. La série a été annoncée en octobre 2021.

Jason Segel incarnera le rôle de Jimmy, un thérapeute en deuil qui rompt sa formation et les codes d'éthique traditionnels pour dire à ses clients exactement ce qu'il pense. Harrison Ford interprètera le personnage du Dr Phil Rhodes, thérapeute cognitivo-comportemental. Ce dernier a ouvert le cabinet à succès où travaille son protégé Jimmy et a récemment été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson.

La légende de Star Wars n'a jamais tenu de rôle récurrent à la télévision jusqu'à ce projet, n'optant que pour des apparitions en tant qu'invité et un épisode des Aventures du jeune Indiana Jones en 1993.

Jason Segel écrit la série avec Bill Lawrence, cocréateur et réalisateur-scénariste de Ted Lasso, et Brett Goldstein, vedette de Ted Lasso, scénariste et coproducteur exécutif. Segel, Lawrence et Goldstein seront également producteurs exécutifs, aux côtés de Neil Goldman, producteur de Scrubs, Jeff Ingold et Liza Katzer.

