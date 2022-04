La fillette ukrainienne à la voix d'or revient en force à la télé anglaise

Amelia Anisovych, 7 oed o Wcráin, yn canu anthem genedlaethol y wlad yn ystod ffeinal Côr Cymru heno. 🇺🇦



Amelia Anisovych, 7 years old, from Ukraine singing Ukraine's National Anthem during tonight's Côr Cymru final. 🇺🇦 pic.twitter.com/OWxZUaOg4A