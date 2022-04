Le groupe Millencolin dévoile, par erreur, une partie de la programmation du Festival d’été de Québec

Partager







La formation punk rock suédoise Millencolin a commis une belle bourde, ce mardi.

Alors que la planète entière (ok, on exagère un peu) a les yeux rivés sur Québec, à la veille du dévoilement de la programmation du prochain Festival d’été, les organisateurs de celui-ci se sont fait jouer un vilain tour par les rockeurs originaires de la ville d’Örebro.

• À lire aussi: Benoit Charette souligne la mort de Lamine Touré même s'il est vivant et devant lui



C’est en effet ce mercredi à 11h55 que le FEQ annoncera officiellement qui seront les musiciens et musiciennes qui se produiront dans la Vieille Capitale du 7 au 17 juillet.



Petit problème: le groupe Millencolin a déjà annoncé sur Facebook qu’il sera de la partie.

Et, bonus, il l’a fait en publiant un extrait de l’affiche qui sera officiellement dévoilée demain.



On peut donc d’ores et déjà vous dire qu’Alanis Morissette, Sum 41, Garbage, Pennywise, Vincent Vallières, Lou-Adriane Cassidy, The Beaches, Millimetrik et un mystérieux artiste/groupe dont le nom finit par «ST» (Feist? Rise Against?) seront également en spectacle au FEQ.

• À lire aussi: L'Assemblée nationale demande à la population des photos d'amoureux par erreur



On souhaite un bon été à tout le monde et on demanderait aux artistes musicaux de bien vouloir continuer à faire des gaffes du genre.



Ça fait du bon contenu.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s