MURAL dévoile ses dates, un nouveau site et quelques noms de sa programmation

Excellente nouvelle pour ceux et celles qui ne manquent jamais une édition du festival MURAL depuis son tout début!

Le festival d'art urbain par excellence a dévoilé les premiers détails de son édition 2022: les dates, un nouveau site ainsi que des noms de la programmation.

Si MURAL soulignera sa 10e édition du 9 au 19 juin prochains, il est aussi prêt à se tourner vers une nouvelle étape de son existence! Déjà en offrant, du 10 au 12 juin, trois concerts à l'extérieur du site habituel du festival.

Après avoir perdu son lieu pour la tenue de concerts – le stationnement du 3527 Saint-Laurent, où sera construit le nouveau Musée de l'Holocauste de Montréal –, le festival investira un tout nouveau site extérieur, au 650 rue Peel.

Pour ce qui est des artistes déjà confirmés, on retrouve Lil Yachty, Nardo Wick, Moonshine, Skepta, Lancey Foux.

Le vendredi 10 juin, on pourra voir Lil Yachty, Nardo Wick et autres. Le samedi 11 juin, place à Moonshine avec invitée spéciale et plusieurs autres. Skepta, Lancey Foux et d'autres artistes prendront la relève le dimanche 12 juin.

Autre changement: le festival se tiendra de nouveau en début de saison des festivals!

«Pour l’occasion, MURAL revient à ses bonnes habitudes et célèbre aussi l’arrivée de l’été, en plein mois de juin, sur le boulevard Saint-Laurent. Piéton et animé par ses artisans éclectiques, le boulevard demeure le cœur battant et le berceau historique du festival. La 10e édition de MURAL lui propose une véritable cure de rajeunissement, en le parant d’une dizaine de nouvelles murales d’envergure et d’animations artistiques foisonnantes», a fait savoir Pierre-Alain Benoît, directeur général de MURAL.

Shepard Fairey, connu pour la création de l'affiche «Hope» de la campagne de Barack Obama, est un des artistes qu'on pourra voir à l'œuvre cette année. Au menu? Une grande œuvre murale sur le boulevard Saint-Laurent.

À travers la programmation comptant artistes d'ici et d'ailleurs, les festivaliers pourront profiter de 10 jours d'activités et de spectacles sur le boulevard Saint-Laurent.

Des billets seront mis en vente dès le 7 avril, à midi, sur le site web du festival. Restez à l'affût: la programmation complète sera dévoilée le 26 avril!

Festival MURAL - 10e édition

9 au 19 juin 2022

Boulevard Saint-Laurent

