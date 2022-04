Rainbow Six Mobile: Ubisoft annonce un nouveau jeu mobile gratuit [VIDÉO]

Partager







Ubisoft a dévoilé, ce mardi, Tom Clancy's Rainbow Six Mobile, un tout nouveau jeu de tir tactique à la première personne pour mobile, gratuit sur iOS et Android.

• À lire aussi: Square Enix Montréal lance Hitman Sniper: The Shadows

• À lire aussi: 10 jeux mobiles qui valent la peine

Mené par une nouvelle équipe d’Ubisoft Montréal, le jeu mobile est une adaptation de Rainbow Six Siege.

Les joueurs s’affronteront dans des parties 5 contre 5 en mode Attaque/Défense. Ainsi, tout comme son grand frère sur consoles et PC, les joueurs auront à user des habiletés de leurs personnages pour pénétrer les zones de combat ou les protéger avec tous les moyens mis à leur disposition.

Le jeu intégrera des cartes issues de Rainbow Six Siege, telles que Bank et Border, ainsi que des modes de jeu PvP (joueur contre joueur) comme Secure Area et Bomb.

Rainbow Six Mobile a été développé et optimisé pour les plateformes mobiles, avec des modes exclusifs et des commandes personnalisables afin de correspondre aux besoins de ceux qui jouent en déplacement.

À défaut d’avoir une date de sortie officielle, les joueurs peuvent s'inscrire pour avoir une chance de participer aux futurs tests en visitant le site officiel rainbowsixmobile.com.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s