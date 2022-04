The Witcher: il va y avoir un livre de recettes inspiré par la franchise [PRÉCOMMANDE]

Partager







Cuistots, à vos casseroles! The Witcher Cookbook: An Official Guide to the Food of the Continent, un livre officiel de cuisine inspiré de la franchise The Witcher, sortira cette année et on peut déjà le précommander.

Sous licence officielle de CD Projekt RED, ce livre de cuisine proposera 80 recettes inspirées par les nombreux voyages de Geralt dans les jeux. C’est à Anita Sarna et Karolina Krupecka, des blogues Nerds’ Kitchen et Witcher Kitchen, qu'est revenue la tâche de créer ces recettes.

«Ces plats célèbrent les ingrédients locaux et de saison tout en ajoutant des touches uniques qui forment une carte culinaire du continent et au-delà», peut-on lire sur la fiche de produit.

Le livre nous proposera des plats qui nous feront voyager de Velen, aux marchés d’Oxenfurt, en passant par le port de Novigrad et les îles de Skellige. Un voyage culinaire que les fans de la franchise et leurs amis pourront bientôt savourer.

Le livre The Witcher Cookbook: An Official Guide to the Food of the Continent paraîtra le 25 octobre, et il est déjà possible de le commander chez les détaillants participants au coût de 47 $.

