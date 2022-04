Voici le truc pour porter du «eyeliner» quand on a les yeux tombants

Partager







On ne peut le nier, le eyeliner a la cote ces temps-ci! Mais comment fait-on pour le porter quand on a une paupière tombante qui déforme notre trait d'eyeliner? Il existe un truc infaillible.

• À lire aussi: La vente de printemps de Sephora est ici et c'est l'occasion d'économiser une fortune!

L'œil de chat est un look classique, mais qui a évolué ces dernières années. Récemment, on a vu la tendance du foxy eye et du ligneur graphique monter en popularité, mais ce n’est pas donné à tout le monde de le réussir.

En plus de nécessiter une main stable et des talents d’artiste, il faut avoir une forme d'œil qui permet ce look!

La paupière tombante se caractérise par l'affaissement de la peau au-dessus de la paupière, cachant une partie de celle-ci, ou encore son entièreté, lorsque les yeux sont ouverts.

AFP

Sur Instagram et TikTok, une foule d'artistes maquilleuses ont partagé un truc facile pour pouvoir porter l'œil de chat, même si votre paupière n’est pas visible!

Voici comment faire un œil de chat quand on a les paupières tombantes:

1. Avec votre eyeliner, crayon ou liquide, marquez trois points au-dessus de vos cils: l’endroit le plus haut de votre œil, le coin extérieur de votre œil sous le pli de votre paupière et, finalement, l’endroit où vous aimeriez que la pointe de votre eyeliner se termine.

2. Connectez les 3 points en regardant droit devant vous. À la fin, vous aurez une ligne avec un trou causé par le pli.

3. L’œil fermé, finalisez la forme de votre eyeliner sans épaissir la ligne au-dessus de la paupière.

Et voilà!

Voici les meilleurs «eyeliners» pour recréer le look:

Traceur liquide Stay All Day de Stila, 29$ chez Sephora

Eyeliner liquide imperméable Epic Ink Liner de Nyx, 10$ chez Amazon

Eyeliner liquide Breakup Proof de Wet N Wild, 9$ chez Amazon

À vous de jouer.

Ces vidéos pourraient vous intéresser: