Cette populaire galerie à ciel ouvert à Montréal annonce sa fermeture définitive

C’est avec énormément de nostalgie et une certaine tristesse que la Galerie Blanc a annoncé sa fermeture définitive, hier sur les réseaux sociaux.

Inaugurée en 2017, en plein coeur du Village, la Galerie Blanc fut longtemps la seule galerie d’art à ciel ouvert en Amérique du Nord.

Ouverte 24h sur 24h, 7 jours sur 7, sur un terrain situé sur la rue Sainte-Catherine Est, la galerie avait pour mandat d’offrir une offre en art public de calibre international, et le mandat fut relevé.

Avec les années, l’espace conçu par Alexandre Berthiaume de Futil Design s’est fait hôte des œuvres d’artistes de renom dont le collectif Live Wild, James Kerr, Sonny Assu, Christto et Andrew, Noah Kalina, Genevieve Gaignard et bien plus.

Chaque année, la Galerie Blanc proposait une exposition avec l’accès toujours gratuit. Les gens s’y massaient afin de prendre de belles photos et découvrir des œuvres d’artistes de partout.

L’exposition de 2020 Village Motel était composée d'œuvres surréalistes signées par une sélection très spéciale d'artistes. Avec ses nombreux clins d’oeil à la culture populaire, l’exposition était un véritable voyage dans le temps.

«C'est avec de beaux souvenirs en tête que nous avons le regret de vous annoncer la fin de l'aventure galerie Blanc. La galerie sera démantelée dès ce dimanche.» écrit la Galerie Blanc dans une publication.

C’est un pan de l’histoire qui se termine avec l’annonce de cette triste nouvelle.

«Nous voulons remercier tous les artistes qui ont participé pendant toutes ces belles années. Nous voulons aussi remercier la ville de Montréal et la SDC du Village pour nous avoir permis de réaliser ce projet innovateur. Bien entendu un grand merci à vous tous, les visiteurs pour votre support.» ajoute la Galerie Blanc.

Afin de faire vos adieux, vous pouvez visiter la galerie jusqu'au samedi 9 avril.

