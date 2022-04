Dans l'univers musical d'Ariane Moffatt

Partager







Vingt ans déjà depuis qu’Ariane Moffatt a fait une entrée des plus remarquées dans la musique québécoise avec Aquanaute.

Deux décennies plus tard, Ariane Moffat a eu la folle envie de réunir des musiciens de la génération montante afin qu’ils s’approprient une chanson d’Aquanaute chacun. Ses reprises sont rassemblées sur Aquanaute 2022, nouvelle génération.

Cette cure de jouvence chapeautée par la principale intéressée met à l'œuvre des artistes de la relève ayant environ le même âge qu’elle avait au moment de la sortie d’Aquanaute.

Depuis 2002, Ariane Moffatt, la mélomane, a puisé dans ses diverses découvertes musicales pour l’accompagner dans l’évolution de ses albums.

On parle beaucoup des 20 ans d'Aquanaute. Mais est ce que tu te rappelles ce que tu écoutais quand tu préparais l'album?

J’étais tombée dans la marmite du trip-hop de Bristol avec Portishead, Tricky, Massive Attack. Des musiques plus sombres qu’Aquanaute mais qui me nourrissaient en termes de textures électroniques. Il y avait aussi Goldfrapp avec l’album Felt Mountain!

Au fil des années, quelles ont été les autres influences qui se sont ajoutées à ça?

À chaque album, j’avais une ligne directrice un peu différente. Des albums comme 22h22, c'était plus dans la pop électro des années 80-90. Pour l'album Petites mains précieuses, j'avais écouté beaucoup plus de musique chaude, organique. Avec le temps, j’ai écouté plus de musique instrumentale. Par exemple, la musique de Nils Frahm. Un artiste comme ça, ça touche à l’électro, ça touche au piano. Ce sont des ambiances qui m'inspirent beaucoup.

Le premier spectacle qui t’a marqué?

Quand j’étais très jeune à Québec, c'était le début du Cirque du Soleil, ma mère m'amenait là. Les premiers shows de cirque, ça m'avait fait rêver au point de m'imaginer être dans le monde du spectacle. Tous les enfants ont été émerveillés par des shows comme le Cirque du soleil, mais moi je regardais le band.

Je me rappelle des Festivals d'été de Québec sur les épaules de mon père pour voir Diane Dufresne. Comme ado, c’est vraiment Tori Amos. J’avais foxé l'école pour aller à MusiquePlus et la voir en entrevue. On était à l'extérieur à taper sur les vitres comme dans les bonnes vieilles années de MusiquePlus et on avait eu des billets pour aller dans un show spécial, une captation pour les médias, au Spectrum. J'étais devant sa crinière en feu et son gros piano Bösendorfer de 9 pieds.

Tes parents écoutaient quoi ?

J'ai été élevée avec les chansonniers québécois. Mon père écoutait beaucoup Vigneault, Félix Leclerc. Après ça, il y avait aussi la légèreté du Big bazar de Michel Fugain ou carrément Nana Mouskouri. Ça allait autant dans de la musique pop que dans les chansons à texte.

Est-ce qu'il y a un album qui te ramène à ton adolescence ?

Little Earthquakes de Tori Amos, c’est un album-phare qui m’a donné envie de faire ce métier là. Puis Ani DiFranco et l’album Dilate. C’était des auteures-compositrices qui avaient beaucoup de caractère. Elles avaient une approche super intimiste. Ça m'a beaucoup influencé dans mon écriture même si j’écrivais en français.

Le premier album que tu as acheté avec ton argent?

J’hésite entre Julie Masse et Paula Abdul. Je les mélange parce que c’était deux belles blondes. J’avais les cassettes de Paul Abdul, Julie Masse et Vanilla Ice avec Ice Ice Baby. Les New Kids aussi. J’ai vraiment grandi avec toute cette pop-là.

Qu’est-ce que tu écoutes sur la route entre 2 spectacles?

Je t’avoue que je trippe bien sur le dernier Lisa Leblanc, Chiac Disco. Sur la route, ça met de bonne humeur. Ça crinque!

Quel artiste aimes-tu depuis le plus longtemps et que tu aimes encore aujourd’hui?

Un de mes grands mentors c’est Thom Yorke. Depuis ses premiers albums dans les nineties avec Radiohead jusqu’à ses projets solos. Sinon des grandes pointures comme Leonard Cohen et Daniel Bélanger. Je les ai découvert ado et j’ai jamais arrêté de les écouter.

Est-ce qu'il y a un réalisateur, au Québec ou à l'international, avec qui tu aimerais travailler dans tes rêves les plus fous?

C'est sûr que le mythe de Rick Rubin, ça fait rêver comme réalisateur. Aussi Nigel Godrich, le guitariste de Radiohead, qui fait des projets musicaux super débiles. Je nommerais une femme, Foxtrott. Elle fait de la musique électro en anglais, mais qui a vraiment une super touche comme réalisatrice-productrice. Puis c'est le fun d'avoir des femmes productrices aussi.

J’ai oublié de te nommer Mark Ronson! Mets-le sur le top de la liste! La série qu’il a fait sur le son, la production à travers les époques, les techniques de studio, ça m'a vraiment fait rêver!

Ta trame sonore préférée?

Le film In the mood for love m'avait tellement inspirée Ce climat, cette musique... La chanson Shangai, qui finit l'album Aquanaute, est un peu le fruit de cette inspiration-là.

Aussi, tout ce qu'a fait Jóhann Jóhannsson pour Arrival et les autres films de Denis Villeneuve. Il est décédé aujourd'hui, mais autant il faisait des choses inspirantes en solo, dans le piano contemporain justement, autant il faisait des musiques de films à grand déploiement.

Une chanson que tu aurais aimé écrire?

Rêver mieux et beaucoup d’autres chansons du répertoire de Daniel Bélanger. Parce que c'est l'équilibre parfait entre la poésie, l'universalité de son écriture et la qualité des mélodies.

