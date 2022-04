Un énergumène enguirlande Horacio Arruda en plein restaurant

Partager







Un complotiste frustré par les mesures mises en place par le gouvernement du Québec depuis deux ans s’en est pris à l’ancien directeur national de la santé publique.



Ça faisait un petit moment qu’on n’avait pas eu de nouvelles du docteur Horacio Arruda, et honnêtement, on aurait préféré avoir à vous présenter des nouvelles plus réjouissantes à son sujet.

Celui qui a charmé les Québécois par sa bonhomie lors des premières vagues de la pandémie de COVID-19, mais qui est plus tard tombé dans la disgrâce à la suite de quelques décisions douteuses, profitait d’une soirée tranquille dans un restaurant de Québec lorsqu’il a été apostrophé par un intrus qui lui cherchait noise.

Sur Twitter, celui se présente sous le vocable de Nostradamart a téléversé la vidéo de l’incident qu’il a lui-même provoqué et filmé.

IL VIENDRA UN MOMENT OU AUCUN D'EUX NE SERA CAPABLE DE MARCHER DANS LA RUE.

LEUR PLUS GRANDE PEUR.

LE REVEIL DU PUBLIC.

Q#Arruda pic.twitter.com/r18iSn55Rh — NostradaMart (@1200Mart) April 6, 2022



«J’espère que vous allez payer pour tout ce que vous avez fait, monsieur Arruda», dit le provocateur.



«Vous avez mis le pays, le Québec dans la marde. Vous avez mis le Québec dans la marde! Pis je pense que vous le savez pas mal», ajoute l’homme, avant de quitter en souhaitant (tout de même) une bonne soirée au docteur Arruda.

Ce dernier est d’ailleurs resté impassible tout au long de l’incident, n’adressant la parole au malotru que pour lui demander «dans quel sens» il devrait avoir à payer pour ce qu’il avait fait.



Dans les commentaires sous la publication, les usagers de Twitter sont unanimes: l’ignoble Nostradamart n’aurait pas dû faire ce qu’il a fait.

«Tu devrais avoir honte...», «Toujours facile d'écoeurer le monde de façon anonyme», «Un mot pour te décrire : lâche», lui a-t-on notamment répondu.

