8 beaux cafés en Thaïlande qui donnent envie de s'acheter un billet d'avion

La tournée des cafés troisième vague en Thaïlande est un attrait touristique en soi.

Avec des grains torréfiés à même le pays, ou dans les régions environnantes, ces dernières années ont prouvé que le café, c’est du sérieux. Micro-torréfacteurs et bars à espresso où pratiquer du «cupping» se côtoient autant dans la campagne verdoyante que dans les villes.

Les touristes se mêlent aux locaux dans ses cafés aussi vibrants que chaleureux.

Voici donc 8 beaux cafés en Thaïlande à visiter lors de votre futur périple.

À Bangkok, le Camp Cafe Ari invite au camping sur son terrain en gazon. Le café est tout petit, mais profite d’une architecture contemporaine. On s’y arrête pour se détendre en après-midi avec une pâtisserie ou pour attraper un café sur la route afin de poursuivre la visite de la ville.

Chamnan Akson 8 Phahonyothin Rd, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400, Thaïlande

Considéré comme l’un des meilleurs cafés de la région, cet endroit grand et spacieux propose du stationnement. Le café y est délicieux et il est possible d’acheter des sacs de grains torréfiés pour la maison.

13/13 Moo 6, Kallapapruek Rd, 10150, Thaïlande

Ce petit secret bien gardé de Bangkok, les végétariens et les végétaliens sont les bienvenus. Avec son décor industriel et ses grandes fenêtres, le café est délicieux et le déjeuner l’est tout autant.

101-103 Charoen Krung Road 44 North Sathorn, Bang Rak, Bangkok 10500, Thaïlande

À Chiang Mai, ce nouveau café chic vient redéfénir la scène de café en Thaïlande. Avec son décor tendance et son menu simple, les grains servis sont ceux de la ferme du propriétaire. Les sacs de grains sont d'ailleurs disponible pour ramener un peu de douceur à la maison. Les amateurs d'architecture doivent à tout prix y faire un tour.

56, 19 Soi Sanam Bin Kao 8, Tambon Su Thep, Muang, Chiang Mai, Thaïlande

Depuis des années le Phil Coffee rafle tous les prix des compétitions de café. À Bangkok, l’endroit est inondé de lumières et propose quelques places assises. Les grains de café sont d’ailleurs torréfiés sur place.

65 Sukhumvit 49/2 Alley, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110, Thaïlande

Avec son comptoir de marbre, ses impressionnantes machines à café et ses détails de bois, ce café aborde un style scandinave qui plaît à plusieurs. Digne d’Instagram, vous trouverez un cold brew Jaffa avec des notes de chocolat noir et d’orange et un menu avec tout le nécessaire pour casser la croûte.

149 Sathon Soi 12 Alley, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500, Thaïlande

On se rend chez Churn Buttery, dans le quartier de Romklao à Bangkok, pour l’architecture épurée et le délicieux café. Des items de boulangerie sont d’ailleurs offerts, dont des croissants.

48 Rom Klao 25/1 Alley, Khlong Sam Prawet, Lat Krabang, Bangkok 10520, Thaïlande

Adorable comptoir café à Pak Kret, les baristas s’assurent de servir un café de qualité. Un détour s’impose.

200/227, Pak Kret, Nonthaburi, Thaïlande

