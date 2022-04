La Russie manque de soldats prêts à combattre en Ukraine

Partager







Au moment où les troupes russes se retirent du nord de l’Ukraine pour se repositionner dans l’est du pays, Moscou peine à trouver suffisamment de soldats prêts à combattre, affirment des responsables militaires et du renseignement américain.

Dans les premiers jours de combat, la Russie aurait déployé 75% de ses forces de combats terrestres, selon des responsables du Pentagone cités par le New York Times. Il s’agirait d’une nouvelle preuve que Vladimir Poutine misait sur une victoire éclair en Ukraine.

Mais les problèmes logistiques, combinés aux pertes importantes infligés par une armée ukrainienne beaucoup plus coriace que prévu, auraient sapé le moral d’une grande partie de l’armée de 150 000 hommes, en plus de les épuiser.

Résultat: Moscou manque d’effectifs. Près de 40 000 soldats ont ainsi été retirés des environs de la capitale ukrainienne, Kÿiv, pour être rapatriés en Russie et au Bélarus, le temps de faire le plein d’armes et d’énergie, révèle le New York Time.

Les responsables américains estiment que ces soldats devraient bientôt être redéployés dans l’est du pays, aux côtés de mercenaires russes, de conscrits sans expérience, de combattants syriens et de troupes régulières en provenance de la Géorgie et de la Russie orientale.

Ces évaluations ont été faites à partir d’images satellites, d’interceptions électroniques et de rapports provenant du champ de bataille. Le tout a été confirmé par des analystes indépendants, clament les responsables américains.

La Russie toujours menaçante

Il ne faudrait toutefois pas compter les Russes pour battus.

Toujours selon des responsables américains, Moscou pourrait avoir appris de ses erreurs et devrait à l’avenir attaquer avec une artillerie plus lourde, tout en concentrant ses forces dans des zones géographiques plus restreintes.

«La Russie a toujours des forces disponibles pour dépasser en nombre celles de l’Ukraine [...] la prochaine étape du conflit pourrait donc se prolonger», a indiqué Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, ajoutant que «des dizaines de milliers de soldats» devraient être envoyés dans le Donbass.

En se regroupant, les forces russes pourraient tenter de conquérir un maximum de territoire avant le 9 mai, date à laquelle la Russie fête habituellement la fin de la Deuxième Guerre mondiale sur la Place Rouge à Moscou. Vladimir Poutine pourrait alors déclarer une victoire russe afin de galvaniser l’opinion publique, estiment les dirigeants occidentaux.

Combien de soldats morts?

Après presque six semaines de combats, il est toujours impossible de savoir précisément combien de soldats russes ont perdu la vie en Ukraine, puisque les chiffres diffèrent grandement d’une source à l’autre.

Dans son bilan publié le 25 mars, la Russie a reconnu la perte de 1351 soldats. L’OTAN affirme de son côté que Moscou en aurait plutôt perdu «entre 7000 et 15 000». Si le chiffre de 15 000 était confirmé, il s’agirait approximativement du même nombre de soldats russes tués en Afghanistan en plus de 10 ans.

− Avec le New York Times