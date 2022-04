Le festival végane de Montréal annonce son retour cet automne

Partager







Après des éditions en ligne pendant la pandémie, le populaire festival entièrement dédié au véganisme sera de retour en présentiel en 2022 et comme toujours, l’accès y sera gratuit!

Les 8 et 9 octobre prochains, les exposants seront installés au Palais des congrès pour vous faire découvrir leurs produits et échanger avec vous sur le mode de vie végane.

Comme lors des années précédentes, on peut s’attendre également à une superbe programmation de conférences et d’ateliers offerts par des spécialistes.

La liste des exposants et la programmation ne seront pas dévoilées avant quelques semaines encore mais vous pouvez déjà encercler le week-end du 8 et 9 octobre à votre calendrier si vous ne voulez pas manquer le festival. Suivez la page Facebook du festival et consultez le site web pour ne rien manquer des annonces à venir.

Festival végane de Montréal

8 et 9 octobre 2022

Palais des congrès de Montréal

