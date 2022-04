Rive-Sud: plusieurs nouvelles lignes de bus seront instaurées

Partager







Bonne nouvelle pour les résidents de la Rive-Sud de Montréal: plusieurs lignes d'autobus y seront ajoutées au cours des prochaines années.

Le transporteur exo réorganise son réseau de bus en prévision de l'ouverture de la branche Rive-Sud du Réseau express métropolitain (REM), prévue à l'automne 2022. Voici les changements auxquels on peut s'attendre au jour 1 de l'ouverture du REM, selon des informations diffusées mercredi.

Secteur Chambly-Richelieu-Carignan

Villes touchées: Carignan, Chambly, Marieville, Richelieu, Saint-Mathias-sur-Richelieu

Dans ce secteur, huit lignes directes permettront aux utilisateurs d’accéder rapidement à la station du REM, ce train électrique haute fréquence qui reliera Brossard au centre-ville de Montréal en passant sur le pont Samuel-De Champlain.

De nouvelles lignes faciliteront aussi les voyagements entre différents pôles importants de la Rive-Sud, comme la station de métro Longueuil--Université-de-Sherbrooke la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Photo courtoisie

Secteur Le Richelain / Roussillon

Villes touchées: Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu, Saint-Philippe

Dans ce secteur, ce sont plutôt 14 nouvelles lignes directes qui mèneront directement à la station du REM, à Brossard.

Photo courtoisie

D'autres changements auront lieu ailleurs sur la Rive-Sud, mais ils seront annoncés lors de prochaines phrases de la refonte des trajets.

Pourquoi se lancer dans une refonte du réseau?

La raison principale de cette refonte vient du principe que dès que le REM sera mis en service, les autobus — tous transporteurs confondus — ne pourront plus emprunter le pont Samuel-De Champlain pour se rendre au centre-ville de Montréal.

Photo d'archives, Agence QMI L'un des futurs trains du REM

Ils devront plutôt débarquer leur clientèle au terminus de Brossard, où celle-ci pourra monter à bord du REM pour entrer sur l’île. Une vingtaine de lignes se rabattront donc au terminus du REM. Brossard deviendra «un espèce de pôle d’échanges central sur la Rive-Sud», explique Julien Grégoire, conseiller principal au développement des réseaux chez exo.

Se rendre au centre-ville se fera-t-il plus rapidement? «Pas nécessairement», souligne la directrice du développement des réseaux, Catherine Beaulieu. «On veut être prudent, car c’est quand même nouveau. Si, à terme, on est capable de réduire le temps de parcours, tant mieux, mais ça ne sera pas plus long.»

Mieux desservir la Rive-Sud

Ce qui est certain, c'est que les déplacements entre les différentes villes de la Rive-Sud seront plus simples. En ne se rendant plus vers le centre-ville, exo se retrouvera avec du kilométrage qui devra être réinvesti à travers le réseau. Le transporteur en profite donc pour adresser le fait que les banlieues vivent actuellement un boom démographique et économique important, menant à davantage de déplacements à l’intérieur même de la région.

Actuellement, une personne partant de Chambly pour se rendre à Candiac doit passer par le terminus du centre-ville de Montréal, pour un trajet d’environ 1h30. Il s’agit d’un trajet «non intuitif», puisqu’il faut passer par Montréal pour revenir sur la Rive-Sud, explique Julien Grégoire.

Or, puisque le terminus de Brossard remplacera celui de Montréal pour les transferts des lignes majeures de la Rive-Sud avec la refonte, l’usager partira de Chambly pour prendre à Brossard une correspondance vers Candiac. Le trajet totaliserait plus ou moins 35 minutes de voyagement.

«On voulait revoir la desserte pour qu’elle réponde mieux aux besoins de l’ensemble de la population [de la couronne sud]», précise Mme Beaulieu.

L'ensemble des lignes déjà existantes verront leur trajet être modifié pour desservir davantage de population, notamment les nouveaux développements résidentiels, commerciaux et industriels. Les heures de services du réseau seront aussi bonifiées pour commencer plus tôt et finir plus tard, en plus d’un service de fin de semaine.

Photo courtoisie Aperçu d'une partie du réseau de bus d'exo en vigueur dès la mise en service du REM, à l'automne 2022.

Selon exo, ce sont plus de 8000 clients qui bénéficieront de cette première étape de refonte du réseau à l’ouverture du REM.

