Une entreprise veut payer quelqu’un 20 $US de l’heure pour regarder de la porno dans le confort de son foyer

Une compagnie spécialisée dans les jouets sexuels veut embaucher un ou une «chef de la recherche pornographique».



La firme Bedbible, qui se décrit comme LA référence dans le domaine des jouets sexuels et des produits pour adultes, a récemment publié une offre d’emploi hors de l’ordinaire.

Elle cherche en effet à trouver le candidat parfait pour combler son poste de «chef de la recherche pornographique», un emploi qui consiste à «regarder des vidéos porno sur Internet».



Évidemment, il ne s’agit pas d’écoute passive. La personne choisie devra «rassembler des informations et des données» sur les films qu’elle regardera.



On parle entre autres ici de positions sexuelles, de durée, du nombre d’orgasmes, du ratio hommes-femmes, de la couleur des cheveux des acteurs et actrices et de la langue parlée par ces derniers.

Les données ainsi recueillies permettront ensuite à Bedbible de produire un «rapport en profondeur sur les tendances et statistiques dans les vidéos pornographiques», indique-t-on dans l’offre d’emploi.

Pour ces tâches fastidieuses, l’employé sera rémunéré à raison de 20 $US de l’heure, ce qui correspond à environ 25 dollars canadiens.



Sur une année, on parle ici d’un salaire de 52 000 dollars canadiens, environ.

Le plus beau dans tout ça, c’est que toute personne âgée de plus 21 ans est en droit de postuler.

«L’endroit dans le monde où vous êtes situé n’a pas d’importance puisque nous offrons un poste à 100% en télétravail», peut-on lire sur l’offre d’emploi.



Pour poser sa candidature, il ne faut répondre qu'à quelques questions simples comme «Pourquoi devrions-nous vous choisir?» et «Pourquoi avez-vous postulé?»

La date limite pour remplir le formulaire de demande d’emploi n’est cependant pas précisée.



En tout cas, si vous posez votre candidature et que vous avez la job, faites-nous signe! Le Sac de Chips va vouloir vous parler...

