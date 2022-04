Une femme Barbie envisage de se faire retirer des vertèbres pour avoir une taille encore plus fine

Partager







Une Australienne de 33 ans, accro à la chirurgie plastique, a déjà dépensé plus de 90 000$ en «améliorations» corporelles, et elle n’a pas fini.



Tel que rapporté par le Sun, Tara Jayne McConachy est une infirmière australienne qui s’est transformée de la tête aux pieds par le truchement de chirurgie esthétique, dans le but d’avoir un corps parfait.

Celle qui est désormais interdite de passer sous le bistouri dans son pays en raison d’une quantité jugée abusive d’interventions chirurgicales dit adorer son apparence de «poupée en plastique».

Elle est également bien au fait que ses lèvres anormalement pulpeuses, sa poitrine démesurée et sa taille de guêpe suscitent des regards dubitatifs chez les passants qu’elle croise.



Au sujet de ses lèvres, Tara dit avoir «perdu le compte de la quantité de produit» qu’elle s’est fait injecter pour les rendre le plus proéminentes possible.



Elle subit d’ailleurs régulièrement des retouches «pour [s]’assurer qu’elles sont belles et dodues».

Quant à ses vertèbres, elle ne détesterait pas s’en faire enlever quelques-unes pour avoir «une taille plus conique».

«Rien que l’idée de penser à ça me rend toute excitée», dit-elle avec beaucoup d’enthousiasme.



Puisque l’Australie lui interdit désormais de poursuivre son rêve d’avoir l’air «d’une photo retouchée de magazine, mais en vrai», elle se déplace à l’international pour subir davantage d’interventions.



Cela a un coût énorme, bien sûr, qu’elle tente maintenant d’amoindrir en vendant des abonnements sur sa page OnlyFans.

Elle affirme avoir gagné plus de 9000 dollars canadiens dans les trois premiers jours suivant la création de son compte, à coup de 25 dollars mensuels.



La perspective d’avoir les moyens de poursuivre son aventure chirurgicale l’enchante évidemment.

«Pour moi, il n’y a pas de limites en ce qui concerne la chirurgie plastique. C’est incroyablement addictif et je veux déjà avoir de plus gros seins», lance-t-elle fièrement, alors qu’elle vient tout juste de subir une augmentation mammaire.

«J’explore aussi l’idée de changer la couleur de mes yeux pour avoir un vert plus vibrant. Je veux aussi réparer mes paupières avec une canthoplastie, une blépharoplastie et un lifting des sourcils.»

De beaux projets...



«Je suis comme un bon vin. Je deviens meilleure avec l’âge. Et avec la chirurgie, bien sûr!»

