La populaire expérience «farm to table» Parcelles a maintenant une formule intérieure

Partager







Ce sont des centaines de personnes chaque week-end l’été dernier qui ont fait la route vers Magog dans le but de découvrir le nouveau projet d'hospitalité agricole Parcelles.

• À lire aussi: Crabe des neiges: 10 restos de Montréal où en commander et s'en régaler

Victime de sa popularité, les gens faisant la file dans les champs de la ferme maraîchère pour être parmi les chanceux à déguster les pizzas cuites au four à bois et les petits plats cuisinés par le chef et agriculteur Dominic Labelle et son équipe.

Alors que le concept estival permet de déguster sa commande sur l’une des tables de pique-nique dispersées dans les champs de la ferme maraîchère, voilà que Parcelles présente une formule intérieure en attendant l’été.

Comment ça fonctionne? Il s’agit d’un menu fixe six services qui est offert le vendredi, samedi et dimanche à 18h.

Comme les places sont limitées, les réservations sont requises. Vous devez être un groupe de minimum 4 personnes ou maximum 20.

Actuellement, Parcelles prend les réservations pour le mois d’avril seulement. Le coût du repas est de 90$ par tête. Le prix inclut le pourboire, mais pas le vin et les boissons. Vous devrez débourser un montant supplémentaire si vous désirez accorder votre repas à un bon vin nature.

Vu la popularité de l’expérience estivale, ne tardez pas trop à réserver une place en avril si vous souhaitez tester cette offre intérieure de table champêtre. Espérons que la formule intérieure se poursuive jusqu’à ce qu’il fasse assez chaud et beau pour retourner profiter de la beauté des champs extérieurs.

Parcelles – formule intérieure

Réservations ouvertes pour le mois d’avril (vendredi, samedi et dimanche à 18h)

Par courriel : reservations.parcelles@gmail.com * Indiquez-nous la date souhaitée (n'hésitez pas à en proposer plus d'une pour maximiser les options), ainsi que le nombre de personnes de votre groupe (minimum 4, maximum 20)

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s