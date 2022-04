Le réalisateur de Sonic the Hedgehog aimerait faire un film de Super Smash Bros

Partager







Suivant l’arrivée récente au grand écran de Sonic et le retour prochain de Mario, est-ce que les deux célèbres personnages pourraient finir par se faire face dans le même long-métrage?

À l’ère des superproductions qui croisent les univers de différentes franchises, l’idée d’un film de Super Smash Bros est évidemment bien séduisante. C’est aussi ce que croit le réalisateur de Sonic the Hedgehog 1 et 2, Jeff Fowler.

Questionné par Comicbook.com au sujet d’une adaptation de la série de jeux de combat de Nintendo, le cinéaste s’est empressé de démontrer son intérêt à réaliser le potentiel long-métrage.

«Rien ne me ferait plus plaisir que d’envoyer tous les personnages dans un battle royale et de faire un gros truc de Smash Bros», a lancé Fowler, qui a tout même tenu à modérer les attentes.

«Cela demanderait probablement un peu de travail de la part des avocats avant que ça puisse se passer», a-t-il opiné.

Certes, la perspective d’être derrière la caméra pour un tel film, qui rassemblerait une brochette incroyable de personnages mythiques en plus de Mario et Sonic, fait tout de même rêver Fowler.

«Avoir Mario et Sonic dans l’arène, je veux dire, tout le monde rêverait de voir ça, non? C’est juste classique», a ajouté le réalisateur américain.

Évidemment, il est néanmoins essentiel de rappeler qu’à moins d’une immense surprise, une adaptation de Super Smash Bros n’est fort probablement pas en préparation... ou même en discussion! Reste que dans les circonstances actuelles, une proposition comme celle-ci, qui semblait complètement impossible il y a quelques années, est aujourd’hui un peu plus réaliste.

D’ici à ce que ça bouge (qui sait) de ce côté, on pourra voir le prochain long-métrage de Fowler, Sonic the Hedgehog 2, en salle dès ce vendredi.

