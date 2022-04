Un party thématique Euphoria signé Pinklablonde Club a lieu ce week-end

Partager







Fans de la série Euphoria, arrêtez tout! Voici l’événement à ne pas manquer ce week-end.

Le très réputé salon de coiffure Pinklablonde Club organise un événement V.I.P dans son magnifique local du Vieux-Montréal, ce samedi 9 avril.

La soirée porte le thème EUPHORIA. En effet, l’esthétique de la populaire série d’HBO Max sera au cœur des célébrations ce week-end.

Pour l’occasion, les organisateurs invitent à se vêtir de vos plus beaux habits et oser les maquillages et coiffures inspirés par la série.

Chose certaine, tout de l’événement sera instagrammable, iridescent et il y a fort à parier que le rose, les brillants et le métallique seront à l’honneur.

Tous les profits seront remis à la fondation la Clé des champs, un organisme qui a comme mission d’aider les personnes souffrant de troubles anxieux.

L’objectif de cette soirée est d’amasser plus de 10 000$ en dons, mais également de sensibiliser un maximum de personnes aux multiples problèmes de santé mentale.

Le billet régulier coûte 50$ et comprend un accès au cocktail et au concours de costumes. Le billet V.I.P coûte pour sa part 75$ et offre un sac cadeau, l’accès au défilé (!!!), au cocktail et au concours de costumes.

site pinklablonde

L’événement débute à 18h avec le défilé. L’équipe de Pinklablonde Club reproduira plus d’une dizaine de looks mythiques d’Euphoria.

Le cocktail suivra autour de 19h. Tous les invités auront droit à trois consommations gratuites (alcoolisées ou non alcoolisées) lors de la soirée.

Tous les invités pourront aussi participer au concours de costume autour de 20h. Un prix d’une valeur de 500$ sera offert.

Voilà une occasion en or pour sortir votre Maddy, Cassie, Jules, Rue, Kat ou Lexi intérieure et donner à une bonne cause.

Les billets partent rapidement! Faites vite!

PINKLABLONDE CLUB présente: EUPHORIA

samedi 9 avril 2022 de 18:00 – 21:00

355 Rue Marguerite-d'Youville, Montréal

ACHETEZ VOS BILLETS ICI

