Quartier Saint-Michel: 35 locataires victimes d’une tentative d’éviction

Dans ce quartier de Montréal où les questions sur l’insalubrité des logements ont traditionnellement prédominé, le 24 heures a rencontré des locataires qui doivent maintenant composer avec la nouvelle réalité des évictions et de reprises de logement, conséquences directes de l’embourgoisement selon un bureau de défense des droits des locataires.

Le couple Dary Brunet et Hélène Lacroix habite dans leur logement de grandeur 4 1⁄2 de la rue Pie-IX, à Saint-Michel. Ils font partie des 60 dossiers traités pour des évictions et des reprises de logement par le Bureau Info Logement, qui informe les locataires de leurs droits. En 2019, l’organisme n’avait traité que de 13 dossiers sur les évictions et les reprises de logement. «Et ce n’est que la pointe de l’iceberg», évoque Céline Camus, chargée de projet et seule employée.

Guillaume Cyr/24 heures Le couple Dary Brunet et Hélène Lacroix

Depuis leur emménagement en 1994, ces deux locataires n’ont jamais craint d’être évincés, jusqu’au jour où un représentant du nouveau propriétaire, une société en commandite appartenant au promoteur immobilier Henry Zavriyev, est venu cogner à leur porte en leur proposant de signer une résiliation de bail.

Courtoisie: Dary Brunet L'immeuble résidentiels de 28 portes situé sur la rue Pie-IX

Ce dernier a fait les manchettes en février après avoir acheté la résidence pour aînée (RPA) Mont-Carmel dans le centre-ville de Montréal pour la convertir en logements locatifs sans services. Selon Radio-Canada, un représentant du nouveau propriétaire a remis aux 200 locataires un Avis d’éviction pour changement de vocation, même si l’acte de vente notarié fait état d’une clause qui oblige à respecter l’exploitation de l’immeuble à titre de résidence privée pour aînés certifiée.

L’immeuble «pourrait s’effondrer»

Au début du mois de février 2022, M. Zavriyev a acquis l’immeuble qu’habite M. Brunet et Mme Lacroix, un des quatre blocs qui comptent au total 28 portes construites en 1990 du boulevard Pie-IX. En échange d’une résiliation de leur bail, le couple de locataires s’est fait offrir trois mois de loyer et le déménagement payé.

«Il m’a dit que bloc avait des gros problèmes de structure, et que ça pourrait s’effondrer», évoque le locataire, trouvant cela illogique pour un immeuble d’à peine 30 ans.

Mais la proposition est peu avantageuse pour les amoureux : leur loyer de 510$ est nettement en deçà des prix que l’on retrouve sur le marché actuel. «Notre appartement n’a pas besoin de rénovations», tranche-t-il, convaincu.

Pour étoffer son point de vue, Dary Brunet montre sur son cellulaire plusieurs photos de son appartement.

Courtoisie: Dary Brunet Cuisine de Dary Brunet et Hélène Lacroix

Courtoisie: Dary Brunet Salon de Dary Brunet et Hélène Lacroix

L’entreprise de Henry Zavriyev n’a pas retourné les demandes d’entrevues du 24 heures.

Des montants variants entre «trois mois de loyer» et 9000$

Pris au dépourvu, une dizaine de locataires du même propriétaire se sont rencontrés dans un carrefour communautaire de Saint-Michel le 24 mars dernier. La soirée est organisée par Céline Camus en compagnie de Juristes à Domicile afin de procurer de l’information juridique.

Au fil de la rencontre, les locataires réalisent que les montants offerts pour la résiliation du bail sont différents : des locataires ont reçu 9000$, alors que d’autres ont reçu seulement un montant équivalent à trois mois de loyer.

Faire des appartements de «luxe», des «condos» ou des «rénovations majeures»: les raisons évoquées semblent tout aussi diverses, selon les locataires sur place. Certaines personnes parlent aussi de visites répétées pouvant aller jusqu’à 21h le soir, malgré un refus de résilier le bail.

Pascal St-Gelais, qui habite un 3 1⁄2 à 460$ depuis trois ans, a coupé les ponts assez rapidement avec l’homme qui lui a rendu visite. Il habite aussi un immeuble de sept logements acquis en mars par M. Zavriyev sur la rue Bélanger dans le quartier Saint-Michel. «Au bout de 10 minutes, j’ai mis le représentant du proprio dehors», dit-il, alors qu’un employé lui aurait partagé son intention de rénover l’immeuble. Après avoir demandé à M. Gelais s’il connaissait ses droits et quelles étaient ses intentions, il lui propose un montant équivalant à six mois de loyer, ce qu’il refuse catégoriquement.

Guillaume Cyr/24 heures Pascal St-Gelais, qui vit dans son 3 1/2 depuis trois ans

Plusieurs locataires avaient d’ailleurs très peur des représailles des propriétaires, ne souhaitant pas s’entretenir avec le 24 heures.

