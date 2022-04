The Batman: Eddie Redmayne a été bluffé par la transformation de Robert Pattinson

Partager







Eddie Redmayne a été étonné par la transformation physique de Robert Pattinson pour The Batman.

Lors d'une apparition dans The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, l'acteur britannique a même avoué qu'il n'avait pas reconnu son ami alors qu'il se trouvait un matin à la salle de sport des studios Warner Bros.

Capture d'écran YouTube The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Eddie Redmayne invité à The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

« Il y avait ce type avec une queue de cheval haute, massif, qui faisait les cascades les plus extraordinaires que j'ai jamais vues avec son directeur des cascades. Il m'a dit : "Bonjour", et moi : "Bonjour". Et je suis assis là à le regarder faire ces choses incroyables pendant que je fais des abdos minables dans un coin. Au bout de 10 minutes, je finis par partir. Et alors que je m'en allais, ce type me fait : "Au revoir Eddie". Et c'était Rob. Il avait tellement changé physiquement, et il avait un chignon. Ce que je l'avais vu faire était stupéfiant. Il s'est complètement transformé. Je me suis senti très chanceux de le voir, parce que The Batman est tellement brillant », a-t-il expliqué.

Dans l'entretien, Eddie Redmayne a également parlé de son nouveau film, Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore, dans lequel il reprend le rôle de Newt Scamander.

« Ce que j'aime dans ce film, c'est qu'on a l'impression qu'il s'agit d'une sorte de film de casse de sorciers. C'est comme Ocean's Eleven, mais dans un monde de sorciers. Jude Law, qui joue Dumbledore, est en fait George Clooney, et je suis Brad Pitt », a-t-il expliqué.

The Batman est sorti dans les salles de cinéma le mois dernier, tandis que Les Animaux Fantatiques : Les Secrets de Dumbledore sort le 15 avril au Canada.

s