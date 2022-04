Une gare frappée par des roquettes russes en Ukraine: 39 morts, dont 4 enfants

Partager







Au moins 39 personnes ont été tuées dans une attaque de missiles vendredi sur une gare du Donbass où les civils se pressaient pour fuir l’est de l’Ukraine, cible des forces russes. Le président Volodymyr Zelensky a dénoncé un massacre «inhumain».

C’est la gare de Kramatorsk, «capitale» du Donbass sous contrôle ukrainien, qui a été la cible de l’attaque.

Les services de secours ont évoqué au moins 35 morts et 100 blessés et des journalistes de l’AFP sur place ont vu au moins trente corps dans des sacs mortuaires devant la gare, utilisée pour l’évacuation des populations civiles de la région.

Des valises abandonnées jonchaient les quais et les alentours de la gare et les trottoirs étaient maculés traces de sang et sur le parvis devant la gare, les restes d’un missile étaient toujours visibles, sur lequel on pouvait lire en russe «Pour les enfants».

«Je cherche mon mari, il était là, je n’arrive pas à le joindre», a déclaré à l’AFP une femme, tremblante et en sanglots, hésitant à s’approcher des corps, son téléphone collé à l’oreille.

Un «mal sans limites»

Le président Zelensky a dénoncé un «mal sans limites» déchaîné par la Russie et des méthodes «inhumaines».

«Sans la force et le courage de nous affronter sur-le-champ de bataille, ils annihilent cyniquement la population civile. C’est un mal qui n’a pas de limite. Et s’il n’est pas puni, il ne s’arrêtera jamais», a-t-il écrit sur Telegram.

Le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell, en route pour Kyïv avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, a «condamné fermement» une «attaque aveugle».

Moscou démenti

Moscou a immédiatement démenti être responsable de l’attaque, affirmant ne pas disposer du type de missile qui aurait été utilisé, et dénonçant une «provocation» ukrainienne.

Un argument déjà employé pour démentir les accusations d’exactions et crimes de guerre, notamment à Boutcha, à 30 km au nord-ouest de Kyïv, où des dizaines de cadavres vêtus en civil, dont certains les mains liées dans le dos, ont été découverts il y a quelques jours.

Le ministère russe de la Défense avait indiqué plus tôt vendredi que l’armée russe avait détruit avec des missiles de haute précision «des armements et équipements militaires dans les gares de Pokrovsk, Sloviansk et Barvinkove», localités toutes situées non loin de Kramatorsk.

La conquête du Donbass

Après avoir retiré ses troupes de la région de Kyïv et du nord de l’Ukraine, la Russie a fait de la conquête du Donbass, dont une partie est contrôlée depuis 2014 par des séparatistes prorusses, son objectif prioritaire. Elle multiplie ses attaques dans le sud et l’est, les autorités ukrainiennes s’efforçant, elles, d’évacuer les civils.

Les évacuations par train, qui avaient été interrompues en raison de la destruction d’une partie de la voie ferrée, avaient repris dans la nuit de jeudi à vendredi, selon le gouverneur de la région de Lougansk, Serguiï Gaïdaï, qui encourageait depuis plusieurs jours les habitants à partie pour ne pas «se condamner à la mort».

«Trois trains d’évacuation transportant des habitants de la région de Lougansk et de Donetsk ont pu partir vers l’ouest. La voie a été réparée,», avait-il précisé tôt vendredi, avant l’attaque sur la gare de Kramastorsk.