«Vous financez le massacre»: le président ukrainien Volodymyr Zelensky partage une vidéo qui frappe l’imaginaire

«Vous financez le massacre d’Ukrainiens»: le président ukrainien Volodymyr Zelensky a relayé sur les réseaux sociaux une vidéo demandant aux Européens d’arrêter d’importer du pétrole et du gaz russes.

«En achetant du pétrole et du gaz russes, vous financez les massacres d’Ukrainiens. Il faut agir de manière plus décisive. Arrêtez de nourrir la machine militaire russe», a écrit le président Zelensky sur Twitter.

C’est sur les notes de la pièce Ballerina, de l’artiste Yehezkel Raz, que la vidéo d’un peu plus d’une minute commence. On y voit des Européens faire le plein d’essence russe dans une station-service.

Les scènes de clients qui font le plein sont entrecoupées d’images sombres de cadavres et de bombardements russes en Ukraine.

Jeudi, le Parlement européen a voté, dans une forte majorité, pour un embargo «total et immédiat» sur les importations de pétrole, de charbon, de combustible nucléaire et de gaz provenant de Russie. À l’heure actuelle, seuls quatre pays européens ont cessé d’en importer, soit la Pologne, la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie.

Le pétrole et le gaz russes représentent respectivement 25% et 45% des importations européennes.

Pas la première vidéo du genre

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement ukrainien partage une vidéo pour montrer l’ampleur des dégâts causés par l’invasion russe.

Le 16 mars dernier, le président Zelensky a présenté au Congrès américain un montage vidéo des atrocités commises en Ukraine depuis le début de la guerre.

La vidéo présente des images de bombardements, d’incendies et de victimes de la guerre.

− Avec les informations de l’AFP