Double élimination à Star Académie: voici qui sont les deux candidats délogés ce soir

Cette semaine, quatre candidats se trouvaient en danger, soit Éloi, Sarah-Maude, Julien et Krystel. C’était le début des doubles éliminations, un Académicien allait être sauvé par le public et un autre par le corps professoral. Pour les quatre artistes, leur avenir à l'Académie se jouait dimanche, le 10 avril, lors de leur performance en solo.

Avec la sortie récente de leur album et les 25 000 copies vendues, les quatre candidats en danger étaient remplis d’énergie pour offrir leur prestation au public et aux juges, ce soir. Les quatre Académiciens en danger étaient plus stressés que jamais de savoir qu’ils avaient une chance sur deux de quitter l’aventure, à une semaine de la grande finale.

Pour les quatre candidats, la nervosité, ainsi que l'envie de tout donner étaient palpables. Éloi a enfin pu sortir de son isolement, Julien était déterminé à vivre l'expérience de Star Académie jusqu'au bout, Sarah-Maude a eu un regain d'énergie et Krystel s'est armée de courage pour affronter cette énième semaine sans sa fille.

C'est Éloi qui a ouvert le bal avec une composition personnelle, L'aprée. On est entré dans son univers et on a pu s'imaginer sur les plages des Îles le temps de sa performance.

Sarah-Maude s'est élevée au rang des grandes chanteuses en interprétant Greatest Love of All, de Whitney Houston.

Julien a touché le public et surtout son professeur Gregory Charles avec Give you Blue, de Allen Stone.

Krystel a terminé les performances solo sur la magnifique chanson Never Enough, tirée du film The Greatest Showman. Une chanson qui représentait pour elle son parcours à l'Académie.

Après le numéro spécial sur Céline Dion, la performance de France D'Amour et l'animateur Marc Dupré qui a surpris le public avec une nouvelle chanson, il était temps d'annoncer les résultats.

Les fans ont parlé, et le coup de cœur du public a été Éloi Cummings. Le corps professoral a choisi de garder Krystel Mongeau dans la course.

Les dixième et onzième candidats à quitter l'Académie sont donc Sarah-Maude Desgagné et Julien Charbonneau.

