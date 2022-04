Brie Larson rejoint la famille Fast & Furious 10

Partager







Brie Larson a rejoint le casting de Fast & Furious 10.

Ce week-end, sur Instagram, Vin Diesel a annoncé l'arrivée de l'actrice oscarisée dans la saga en partageant une photo d'eux deux en train de rire. « Il y a clairement de l'amour et des rires dans cette image. Ce que vous ne voyez pas cependant, c'est le personnage qui vous sera présenté dans Fast10, a-t-il écrit en légende. Vous n'avez aucune idée à quel point elle sera intemporelle et étonnante dans notre mythologie. »

Il a ajouté : « Au-delà de sa beauté, de son intelligence... de son Oscar, haha, on trouve cette âme profonde qui ajoutera quelque chose auquel vous ne vous attendiez peut-être pas mais auquel vous aspiriez. Bienvenue dans la FAMILLE Brie. »

L'actrice de Captain Marvel a partagé le même cliché sur Instagram dimanche (10 avril 22), et a exprimé son enthousiasme à l'idée de rejoindre la franchise. « Dire que je suis tout excitée ne commence même pas à expliquer ce que je ressens à l'idée de rejoindre la famille Fast... Merci de m'avoir accueillie avec tant de gentillesse et d'enthousiasme, @vindiesel. J'ai hâte d'en partager plus (quand je le pourrai) », a-t-elle écrit.

Brie Larson est le troisième nouveau membre de la distribution à être annoncé pour Fast 10 après Daniela Melchior et Jason Momoa. Bien que leurs personnages n'aient pas été officiellement révélés, Momoa a récemment déclaré à Entertainment Tonight qu'il jouait un méchant et partagerait des scènes avec Charlize Theron, qui revient dans le rôle de Cipher.

Fast 10 mettra également en vedette les stars habituelles : Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang et Nathalie Emmanuel.

Le tournage commencera ce mois-ci, Justin Lin revenant à la barre des première et deuxième parties de Fast 10, qui devrait conclure la franchise. La première partie doit sortir en mai 2023.

