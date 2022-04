Claude Bégin fait de la pizza en bobettes et tout le monde capote

Partager







Vous avez une petite fringale de fin de soirée et vous vous demandez quoi faire pour assouvir votre besoin de manger? Demandez à Claude Bégin, il a une bonne recette de pizza maison.

Le producteur et rappeur du groupe Alaclair Ensemble s’est récemment associé à la page Instagram Guide de survie pour mono, qui propose des idées repas faciles à faire en moins de 40 minutes.

Dans une vidéo publiée en fin de semaine, l’administrateur de la page a fait une story où il taquine une possible collaboration avec Claude Bégin.

Capture d'écran

«J’aimerais m’adresser aux filles sur mon compte Instagram et vous annoncer une très bonne nouvelle. J’ai réussi à convaincre mon ami Claude Bégin de devenir vlogueur culinaire. On a eu beaucoup de plaisir à faire ça et c’est à prendre à la légère», a-t-il mentionné avant de montrer quelques extraits de la vidéo en question.

Capture d'écran

Au plus grand plaisir de ses admiratrices (et admirateurs sans aucun doute), Claude Bégin a publié sa première vidéo culinaire sur son compte Instagram. Évidemment, il fallait que le sex-symbole d’Alaclair Ensemble le fasse à moitié nu.

Vous comprendrez que les commentaires sont sans équivoque: la pizza a l’air vraiment bonne.

