Kevin Spacey demande au juge de rejeter son procès pour abus sexuels

Kevin Spacey a demandé le rejet d'une plainte pour abus sexuel déposée par Anthony Rapp à son encontre.

L'acteur de Rent a été le premier à porter plainte contre la star américaine lors de la montée du mouvement MeToo en octobre 2017, l'accusant de lui avoir fait des avances sexuelles non désirées alors qu'il n'avait que 14 ans.

Il a ajouté que l'acteur oscarisé, alors âgé de 26 ans, lui avait touché les fesses, l'avait soulevé sur un lit et s'était allongé sur lui, sans son consentement, lors d'une fête à son domicile à New York en 1986.

Ses avocats ont déposé des documents devant le tribunal fédéral de Manhattan vendredi dernier, déclarant que l'acteur démentait «catégoriquement» l'incident, selon l'Associated Press.

Son équipe juridique a également fait valoir que la rencontre décrite dans le procès ne peut être qualifiée d'abus sexuel car le seul contact présumé avec une partie «intime» du corps d'Anthony Rapp était ses fesses.

Ils ont ajouté que ce dernier «s'était retiré» sans qu'on lui oppose de résistance lors d'un incident de moins de 30 secondes.

Ils ont affirmé qu'il n'y avait aucune preuve que ce contact «intime» était à des fins de gratification sexuelle ou pour dégrader ou abuser Anthony Rapp, et qu'on ne pouvait donc pas donner suite à ses allégations d'agression, de coups et blessures et d'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle.

Les avocats d'Anthony Rapp ont récemment demandé de transférer l'affaire devant un tribunal d'État, affirmant que l'acteur de 62 ans ne peut pas prouver qu'il vit dans le Maryland.

Ils affirment qu'il vit principalement à Londres depuis 2003.

