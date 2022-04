Mont Éclair : une nouvelle pâtisserie où trouver d’incroyables éclairs sur le Plateau

Partager







Un petit nouveau s’ajoute à l’offre gourmande de l’avenue du Mont-Royal Est.

Il s’agit de Mont Éclair, une pâtisserie et chocolaterie où il est possible de manger de fabuleux éclairs aux saveurs originales.

Bien sûr il y en a au chocolat, mais aussi au caramel au beurre salé, à la crème à la vanille de Madagascar, à saveur de tarte au citron, à la framboise et eau de rose et plusieurs autres saveurs toutes aussi surprenantes les unes que les autres.

En plus de ces fabuleuses pâtisseries, Mont Éclair propose également des chocolats pas piqués des vers. On les retrouve sous forme de bonbons comme de tablettes et de truffes artisanales. Des tartinades et des caramels en pot pour la maison, puis de succulentes guimauves faites maison sont aussi offertes.

On vous avertit, ce sera fort probablement difficile de résister à l’un de ces produits lorsque vous passerez devant la vitrine de l’établissement situé au coin de l’avenue du Mont-Royal Est et Saint-Dominique.

Mont Éclair est ouvert du lundi au samedi de 10h à 17h les lundis et mardis et de 10h à 18h pour autres jours.

Mont Éclair

33, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

