Une explosion dans un trou d’homme cause un mouvement de panique à Times Square

Des New Yorkais et des touristes ont pris leurs jambes à leurs cous après avoir entendu une détonation à Times Square.



Vers 18h45 en début de soirée dimanche, le service des pompiers de la ville de New York (FDNY) a été appelé à intervenir pour circonscrire trois incendies qui se sont déclarés après qu’une explosion soit survenue dans un trou d’homme à proximité de Times Square.

Selon le New York Post, la déflagration souterraine s’est produite sur la 43e rue, entre Times Square et la 8e avenue, et a engendré un mouvement de panique dans la foule qui se massait dans ce point névralgique de la Grosse Pomme.



Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux (À VOIR CI-HAUT) témoignent du moment où, paniqués, les touristes et les résidents locaux ont pris la poudre d’escampette après avoir entendu l’inquiétante explosion.

Les autorités ont plus tard confirmé que l’explosion et les incendies subséquents ont été causés par un bris d’équipement électrique.



Aucun dommage majeur n’a été constaté et personne n’a été blessé dans l’incident.

