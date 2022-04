Une manette Xbox édition limitée aux couleurs de Sonic The Hedgehog [PHOTOS]

Partager







En collaboration avec Xbox, Razer présente une édition limitée de la manette Xbox, mettant en vedette nul autre que le hérisson le plus populaire de la planète: Sonic the Hedgehog.

• À lire aussi: Sonic 2 en tête du box-office nord-américain

• À lire aussi: Xbox présente des manettes EN FOURRURE à l'effigie de Sonic et Knuckles [PHOTOS]

Cet ensemble comprend la manette sans fil Razer et un socle de charge rapide aux couleurs de Sonic the Hedgehog. Il sera en vente à 249,99 $.

La manette est compatible avec la Xbox Series X/S et le PC, ainsi qu'avec les appareils mobiles Android et iOS par le biais d'une connexion Bluetooth.

On ne peut ignorer l'attention aux détails dans le design de cette édition limitée, avec Sonic sur un fond aux motifs blancs et bleus à carreaux, des palmiers et des anneaux en or venant compléter le tout. Ce sera certainement un parfait objet à ajouter dans une collection dédiée au hérisson bleu.

Razer n’a pas encore précisé de date de sortie pour l’ensemble de collection. On peut toutefois s’inscrire pour être averti lorsque l'article sera mis en vente, en suivant ce lien.

Courtoisie Razer

Courtoisie Razer

Courtoisie Razer

Courtoisie Razer

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s