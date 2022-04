Brooklyn, le fils de David et Victoria Beckham, s'est marié et voici ce qu'on en sait

Partager







On vous avait déjà parlé du fils ainé des célèbres Beckham (Victoria et David), Brooklyn, qui sortait avec une sosie de sa mère en 2019.

Eh bien le jeune mannequin s'est marié en fin de semaine, mais pas avec elle, puisqu'il ne sort plus avec elle depuis un petit bout alors ça aurait été bizarre.

Non, il a plutôt décidé de convoler en justes noces avec Nicola Peltz, qu'il fréquente depuis janvier 2020.

L'actrice est la fille de l'investisseur milliardaire Nelson Peltz et de la mannequin Claudia Heffner.

Ce que l'on sait

Le couple s'est uni samedi lors d'une grande et chic cérémonie à Palm Beach, en Floride, sur les terres de la famille de Peltz. British Vogue a couvert l'événement.

Nicola, 27, et Brooklyn, 23, ont fait le party toute la fin de semaine, alors que leurs 600 (!) invités sont arrivés vendredi.

Les célèbres parents du marié, Victoria Beckham, 47 ans, et David Beckham, 46 ans, ainsi que leurs autres enfants Romeo, 19, Cruz, 17, et Harper, 10 étaient bien sûr présents.

Selon ce que Vogue a appris, plusieurs célébrités comme la Spice Girl Mel C, Serena et Venus Williams, Jordana Brewster, Gordon Ramsay, et Eva Longoria faisaient partie des chanceux invités. Marc Anthony a également offert un concert privé aux tourtereaux.

La mariée portait une magnifique robe blanche Valentino avec une élégante traîne, comme on peut le voir sur les photos partagées sur les réseaux sociaux par les nouveaux mariés.

De son côté, la mère du marié et ancienne Posh Spice a partagé un joli carrousel d'images.

Brooklyn a changé son nom sur Instagram pour Brooklyn Peltz Beckham. On salue le modernisme!

