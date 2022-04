Donald Trump affirme être «l’humain le plus honnête, peut-être, que Dieu ait jamais créé» lors d’un discours

Partager







L’inénarrable 45e président des États-Unis a, une fois de plus, fait la démonstration de la très haute estime qu’il éprouve envers lui-même.



S’adressant à une foule de partisans réunis samedi soir dernier à Selma (Caroline du Nord), Trump s’en est pris à la procureure générale de l’État de New York, Letitia James, qui s’est récemment lancée dans une campagne électorale pour le poste de gouverneure de son État, avant de se retirer.

Il reproche notamment à cette dernière de constamment mener des enquêtes sur ses pratiques d’affaires (notamment en ce qui a trait au paiement d’impôts) et sur les résultats de l’élection présidentielle de 2020.



Se sentant «persécuté» et considérant qu’il s’agit là d’une «atteinte à [s]es droits civiques», il a alors lancé à la foule: «Les Démocrates ont plus enquêté sur moi que sur Billy The Kid, Jesse James et Al Capone mis ensemble!»

L’homme d’affaires devenu politicien a ensuite clamé son innocence.

Citant un ami qui lui aurait dit «On enquête sur toi depuis des années et des années. Des millions et des millions de pages de documents. Ils n’ont rien trouvé. Tu es le gars le plus propre sur Terre», il a alors ajouté: «Je pense que je suis l’être humain le plus honnête, peut-être, que Dieu ait jamais créé».

Ça se passe à 1:45.



Après cette affirmation grossière, celui qui briguera assurément un autre mandat comme président aux élections étatsuniennes de 2024 a continué de s’en prendre à Letitia James, enjoignant celle-ci à mettre fin «au crime et aux effusions de sang qui font rage de façon incontrôlable dans les villes et États gérés par des Démocrates».



Depuis l’entrée en politique de Donald Trump, le calcul de ses déclarations mensongères a été abondamment documenté.

Le New York Times en a une liste, le Washington Post aussi, et il y a même une page Wikipedia sur le sujet.

Trump n’est donc, peut-être, pas l’être humain le plus honnête que Dieu ait jamais créé.

