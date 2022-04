La bande-annonce de la saison 4 de Stranger Things vient d’être dévoilée

Partager







Il se passe encore des choses étranges à Hawkins!



Netflix a dévoilé ce mardi la première bande-annonce de la très attendue quatrième saison de la série de science-fiction Stranger Things.

On sait que c’est ce que vous voulez voir, alors sans plus tarder, la voici:



(Vous pouvez quand même lire ce qu’on a écrit après...)

It's time. ˙ǝpᴉs ɹǝɥʇo ǝɥʇ uo noʎ ǝǝs



Stranger Things 4 Vol. 1 premieres May 27th, only on Netflix. pic.twitter.com/IS8nJFZG8l — Stranger Things (@Stranger_Things) April 12, 2022



Ce dévoilement survient alors qu’hier, Netflix avait publié une petite mise en bouche nous informant de la sortie imminente de la bande-annonce.

«Il est presque temps», pouvait-on lire dans le gazouillis de lundi.



En ce qui concerne cette fameuse 4e saison, elle sera composée de neuf épisodes et sera scindée en deux parties.

La première sera disponible à partir du 27 mai, tandis que la seconde sera en ligne le 1er juillet.



Les créateurs de la série, Matt et Ross Duffer, ont déjà dit de cette quatrième saison qu’elle sera la plus «effrayante», «sombre» et «intense», à date.

C’est aussi ce que laisse sous-entendre le synopsis officiel de la saison: «Six mois se sont écoulés depuis la bataille de Starcourt qui a semé terreur et désolation sur Hawkins. Encore titubants, nos amis se trouvent séparés pour la première fois – et la vie de lycéen n'arrange rien. C'est à ce moment de vulnérabilité qu'une nouvelle menace surnaturelle apparaît et, avec elle, un terrible mystère qui pourrait être la clé permettant de mettre fin aux horreurs du monde à l'envers.»



Ces neuf nouveaux épisodes ne sont cependant pas ceux qui concluront la série.



Le 17 février dernier, Netflix a en effet annoncé qu’une cinquième et dernière saison verrait le jour dans les prochaines années.

