Les BIXI disponibles dès mercredi matin 10h

Les vélos BIXI seront accessibles dès mercredi matin 13 avril à 10h. Et ça devrait être encore plus facile que l'an dernier de mettre la main sur un BIXI électrique: il y en aura 490 de plus qu'avant dans la flotte.

Le réseau comptera également 31 nouvelles stations et 765 points d'ancrage supplémentaires. «Parmi les nouvelles stations ajoutées cette saison, mentionnons celles situées près de l'Université de Montréal et de HEC Montréal qui permettront de mieux desservir les étudiants. De nouvelles stations seront également implantées dans les secteurs du Village olympique et du marché Atwater, deux endroits où la demande pour BIXI est en forte croissance», mentionne BIXI dans son courriel de lancement de saison.

Joël Lemay / Agence QMI

BIXI a aussi comme objectifs d'ajouter des points d'ancrage au centre-ville et de bonifier son offre dans les parcs-nature de Montréal.

Au total, le réseau comprendra cette saison 7270 vélos réguliers et 2395 vélos à assistance électrique, ainsi que 794 stations (dont 184 électriques) réparties à Montréal, Westmount, Mont-Royal, Longueuil et Laval. Les emplacements exacts sont visibles sur l'application de BIXI ou sur le site.

Béatrice Roy-Brunet / 24 heures Les BIXI électriques sont bleus

Un abonnement de saison à BIXI coûte 92$ plus taxes, ou 83$ en prévente jusqu'au 15 avril, date à laquelle la saison devait débuter.

Le service s'annonce encore populaire cette année. BIXI dit avoir enregistré 50% plus de ventes d'abonnement présaison de plus que l'an dernier.

«Le plus récent rapport du GIEC est clair: nous devons changer nos habitudes pour le bien de notre planète et de la population. La mobilité active est l’une des clés qui nous permettront d’accélérer la transition écologique. La Ville de Montréal est donc fière de collaborer avec BIXI afin de faciliter les déplacements à vélo dans la métropole, tant pour la population montréalaise que pour les gens de passage. Les nouvelles stations qui seront installées, conjuguées à une flotte de vélos électriques augmentée, permettront à plus de personnes de se déplacer à BIXI et, ultimement, de contribuer à la transition écologique», a déclaré Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

