«Plus qu’une expérience sexuelle» : un organisme ouvre le dialogue sur le racisme sexuel

«En as-tu une grosse?», «moi, j’aimerais ça t’essayer», «tu viens d’où? Parce que je connais pas ton pays mais j’aimerais ça le connaitre ce soir» : l’organisme RÉZO lance une campagne de sensibilisation pour que cesse le racisme sexuel chez les hommes GBTQ+.

«Être réduit à un objet, à un fantasme, à une expérience, c’est dévalorisant, ça peut faire en sorte qu’on vive encore du rejet et de la discrimination au sein même de la communauté à laquelle on a le goût d’appartenir», explique Steve Bastien, intervenant social et communautaire chez RÉZO, un organisme de santé et mieux-être des hommes gais, bisexuels et trans.

Qu’est-ce que c’est, le racisme sexuel?

Le racisme sexuel, c’est un ensemble de croyances et des attitudes qui sont perpétrées à l’égard d’hommes noirs et racisés dans un contexte sexuel. «Ce sont des phrases qui réduisent à l’exotisme, à la grosseur, à la taille du sexe, à notre origine, alors que plusieurs hommes noirs, comme moi, sont nés au Québec, au Canada, mais ce sont nos parents qui ont immigré ou nos grands-parents», explique l’intervenant social.

@cliffordjeanfelix Steve Bastien, intervenant social et communautaire pour l'organisme RÉZO.

Les hommes racisés peuvent en vivre «autant dans les applications de rencontre, dans les lieux sociaux, dans le lit, dans le salon, dans un bar», poursuit-il.

«Ça fait mal, ça blesse, on se sent rejeté. On n’a pas le goût d’aller plus loin et d’être un objet sexuel. Nos ancêtres ont travaillé fort pour qu’on ne soit plus des objets depuis la fin de l’esclavagisme», souligne-t-il avec émotion.

La campagne de sensibilisation de RÉZO, dont Steve Bastien est en charge, a pour objectif d’ouvrir le dialogue entre hommes racisés et non-racisés. «Ce qu’on veut, c’est qu’on en parle du racisme sexuel, de la fétichisation, en disant les vraies affaires, en n’ayant pas peur de dire que ça a des impacts sur la santé mentale et sexuelle d’hommes de la communauté gaie», affirme l’intervenant.

Fétichiser, c’est du racisme

Alors que certaines personnes peuvent carrément rejeter la possibilité de se lier sexuellement à des hommes racisés, d’autres vont fétichiser l’idée de le faire. Et c’est tout autant du racisme sexuel, soutient Steve Bastien.

«Fétichiser, dans le contexte sexuel, ça enferme les individus dans une boîte. Les gens ne nous voient que sous un angle. L'homme noir, viril, a un grand sexe. L'homme asiatique, soumis, n’a pas un grand sexe. L’homme arabe, on en a peur, mais il est viril», avance-t-il.

Il croit que des préférences physiques de chacun sont tout à fait possibles, mais que la façon dont s’expriment ces préférences peuvent être empreintes de racisme.

«Ne pas me réduire à un pénis, ne pas me réduire à ma virilité. Je suis plus que ça, j’ai des sentiments, j’ai un cœur, je suis une panoplie de choses», demande-t-il, pour lui-même, en tant qu’homme noir gai, mais aussi pour tous les hommes racisés dans une situation similaire à la sienne.

Des impacts sur la santé sexuelle et mentale

Steve Bastien est catégorique : le racisme sexuel est une forme de micro-agression. «Et de se faire dire à répétition [des commentaires racistes], c’est fatiguant, c’est frustrant, ça peut causer de la déception, de la colère».

Le racisme sexuel peut d’ailleurs avoir des effets sur la santé physique et psychologique des personnes qui le vivent. Le rejet, par exemple, peut causer une faible estime de soi et affecter le sentiment d’appartenance, constate l’intervenant. «Ne pas être accepté, vivre du racisme dans la communauté at large, et dans la communauté LGBTQ, ça a des impacts».

Ces effets peuvent aller jusqu’à affecter la santé physique de certains individus.

«Certains hommes vont prendre plus de risque et avoir des comportements à risque, vivre une sexualité dans des endroits cachés, dans des endroits où on ne négocie pas le port du condom», ce qui les met plus à risque de contracter des maladies transmises sexuellement, tel que le VIH, de conclure Steve Bastien.