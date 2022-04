Soirées Playtesting: des jeux indépendants d’ici à tester gratuitement

Partager







C’est le grand retour des Soirées Playtesting à GamePlay Space Montréal, qui tiendra son prochain événement le 28 avril au centre-ville.

Une dizaine de jeux indépendants sont mis de l’avant aux Soirées Playtesting, qui se tiendront sur une base mensuelle. Le 28 avril prochain, voici les nouveaux jeux locaux à tester et les studios qui seront sur les lieux pour vous accueillir:

Distraction Machine - Miscellaneum Studios

Jumpin' Jazz Cats! - WoodWalker Games

Dream's Reach: Village of the Gods - Hinge Games Ltd.

Every Day We Fight - Signal Space Inc

King of the Hat - Business Corp. Incorporated

No More Rainbows - Squido Studio

Secret Magical Project - Clever Endeavour Games

Été - Impossible

Aloft - Astrolabe Interactive Inc.

Time Bandit - Joel Jordon

Hiboka - Flying Carpets Games

Ce rendez-vous est aussi une occasion en or pour les développeurs derrière les multiples licences, qui auront l'avis en direct des joueurs qui testent leur produit.

La Soirée Playtesting d’avril est gratuite et ouverte à tous. Si l’événement vous intéresse, réservez votre billet rapidement en suivant ce lien. C’est un rendez-vous le 28 avril, de 18 h 30 à 21 h, au GamePlay Space.

Situé au cœur du Quartier des spectacles à Montréal, GamePlay Space est un incubateur et espace de travail partagé dédié à l’industrie du développement de jeux vidéo. Cette organisation à but non lucratif a pour mission de favoriser le succès des développeurs et des studios de jeux en entretenant une communauté soudée, en encourageant le partage des connaissances et en offrant un accès à des opportunités d'affaires.

