Un joueur finit Elden Ring en utilisant que ses fesses [VIDÉO]

L’un des speedrunners d’Elden Ring les plus populaires, Distortion2, a relevé un tout nouveau défi en complétant le jeu entier en utilisant... ses fesses.

Distortion2 est reconnu pour ses speedruns impressionants du dernier jeu de FromSoftware, c’est donc surprenant de le voir relever un défi aussi insolite! « Un jour tu bats l’un des plus gros jeux à monde ouvert en moins de 15 minutes, et maintenant tu tues Dieu avec ton postérieur. Excellente chaîne! », peut-on lire en commentaires sous la vidéo.

Le but du défi est simple. Pour battre le jeu, le joueur doit s’équiper du Ash of War: Ground Slam, avec lequel le personnage claque son corps sur le sol et frappe les ennemis avec ses fesses. Au cours du jeu, il peut changer pour d’autres Ashes of War comme Golden Slam et Erdtree Slam, mais le but reste le même: utiliser ses fesses pour combattre ses ennemis.

L’idée est loufoque, mais un défi du genre est un exploit de taille à accomplir. Ground Slam est efficace sur une courte distance, et si le personnage n’atterrit pas directement sur l’ennemi, il n'inflige que peu de dégâts.

Compte tenu des conditions entourant ce défi, Distortion2 a réussi cet exploit en terminant le jeu en un peu plus de 2 heures en n’utilisant que son magnifique postérieur.

Un défi qui bottera certainement les fesses à tous ceux qui n’ont pas encore terminé le jeu.

Elden Ring en moins 9 minutes

Parce que battre Elden Ring avec comme seule arme son postérieur n’était pas déjà un exploit en soi, Distortion2 a publié lundi matin son nouveau record dans la catégorie Any% Unrestricted.

Pour qu’une course Any% Unrestricted soit valide, il faut simplement atteindre le générique du jeu. On peut forcer à quitter le jeu pour exécuter des warps, et les zips (se déplacer à l’extérieur des tableaux) sont autorisés.

Le speedrunner, qui détient plusieurs records depuis la sortie du jeu, a réussi à terminer Elden Ring en 8 minutes 56 secondes. Le record dans cette catégorie était détenu par le speedrunner français Ginz, avec 9 minutes 31 secondes.

Au moment d’écrire cet article, la course n’a pas encore été validée par Speedrun.com, mais ce n’est qu’une question de temps.

En attendant, voici la vidéo de son nouveau record:

