[VIDÉO] Julien de Star Académie dévoile ses adresses préférées à Montréal

Chaque semaine, l’équipe de Silo 57 a le grand bonheur de s’entretenir avec le candidat délogé de Star Académie afin de connaître ses incontournables en matière de restaurants et de sorties dans sa très chère région du Québec.

Cette semaine, c'est le sympathique Julien qui a quitté l'Académie et qui s’est donc prêté au jeu de J’irai où tu iras. Habitant à Montréal, il possède un carnet d'adresses qui comprend plusieurs secrets bien gardés et quelques adresses branchées.

Quelle est l’activité à ne pas manquer à Montréal? Où trouve-t-on la meilleure poutine? Où se trouve le meilleur endroit où bruncher?

Découvrez le Montréal de Julien à travers ses adresses préférées:

Le meilleur café: Dispatch Café

Julien exprime que le café, pour lui, c'est du sérieux. Tellement qu'il n'hésite pas à faire moudre ses grains de café au Dispatch Café, une adresse que lui et son copain adorent. L'endroit torréfie un café et propose un vaste éventail de grains d'origine unique et des assemblages audacieux.

267, rue Saint-Zotique O, Montréal,

4021, boulevard Saint-Laurent, Montréal

480, rue University, Montréal

La meilleure pizza: Slice + Soda

C'est pour les pizzas gigantesques à la croûte mince que Julien adore le Slice + Soda. Il a une préférence pour ce resto, qui à huit succursales à Montréal, où il aime aller se chercher une pointe de pizza aux quatre fromages, soit du fromage bleu, du fromage de chèvre, de la mozzarella et du parmesan.

Plusieurs adresses



Découvrez tous les coups de cœur de Julien dans la vidéo ci-dessus.

