9 jeux à essayer si vous avez aimé Elden Ring

Partager







Elden Ring a pris d’assaut l’industrie du jeu vidéo et a laissé une énorme marque sur les joueurs. Si vous avez soif d’aventures similaires ou que vous avez terminé le petit dernier de FromSoftware, voici 9 titres qui occuperont certainement vos soirées des prochains mois à venir.

• À lire aussi: Un joueur finit Elden Ring en n'utilisant que ses fesses [VIDÉO]

• À lire aussi: 11 trucs à essayer avant d’abandonner Elden Ring

Shadow of the Colossus Remake

Disponible sur PlayStation 4

Courtoisie Bluepoint Games

Refait complètement par Bluepoint Games et JAPAN Studio, Shadow of the Colossus Remake permet à l’ancienne et la nouvelle génération de joueurs de revisiter ce chef-d’œuvre bien-aimé. Ce classique est un voyage à couper le souffle à travers des terres anciennes à la recherche de géants qui règnent en rois. Un défi unique pour tester notre détermination et nos compétences !

Middle-Earth: Shadow Of War

Courtoisie Monolith Productions

Ce RPG d’action se déroule avant les événements de Lord of the Rings. Il propose un vaste monde ouvert, dans lequel se trouve une tonne de quêtes à accomplir. Son système de combat est très fluide et est accompagné d’un système de progression poussé. Middle-Earth: Shadow Of War possède un gameplay très unique avec son système de Nemesis, dans lequel le personnage principal peut recruter des ennemis comme partisans. De ce fait, il peut élaborer des stratégies pour qu’ils affrontent d’autres ennemis, et les partisans pourront ensuite gravir des échelons et s’éliminer entre eux, donnant aux joueurs un style de jeu complexe et intéressant.

Ghost Of Tsushima

Disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5

Capture d'écran PS5 / Raphaël Lavoie Ghost of Tsushima Director's Cut

Créé par Sucker Punch Productions, ce jeu d’action à monde ouvert, qui se déroule au Japon féodal, est très orienté sur l’histoire et comprend beaucoup d’éléments de combats et de furtivité. De plus, un peu comme Elden Ring, Ghost of Tsushima permet au joueur d’explorer différents styles de combats pour défier les ennemis, que ce soit au corps à corps, à distance ou en mode furtif.

Monster Hunter: World

Courtoisie Capcom

Orienté vers les combats de gros monstres, Monster Hunter: World est un jeu à monde ouvert qu’on savoure seul ou entre amis. Largement considéré comme l’un des meilleurs de la franchise, le jeu joint parfaitement les éléments RPG avec le gameplay classique de Monster Hunter. Tout comme Elden Ring, il ne suffit pas de frapper dans le tas pour combattre les nombreuses créatures qui vivent dans le monde. Tel un chasseur, il faut étudier son comportement et ses différentes attaques. Bien que le jeu ne soit pas aussi difficile que celui de FromSoftware, il demande tout de même un peu de travail des neurones et de la stratégie.

The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild

Disponible sur Nintendo Switch

Courtoisie Nintendo

Ça serait vous mentir si on disait que Breath Of The Wild n’a pas créé une mini-révolution à sa sortie. On se rappelle, c’était le jeu qui était sur toutes les lèvres en 2017. Et même si 5 ans se sont écoulés depuis sa sortie, il y a souvent quelque chose dans les jeux récents qui nous rappelle ce Legend of Zelda en particulier. C’est le cas avec Elden Ring qui évoque étrangement Breath Of The Wild avec ses rencontres de boss aléatoires et surtout le fait qu’il encourage les joueurs à explorer chaque recoin de son vaste monde. Même si le jeu de Nintendo est beaucoup moins punitif que son cousin éloigné, les deux partagent un style de jeu très semblable et des communautés toutes aussi passionnées pour l’un et l’autre.

The Witcher 3: Wild Hunt

Courtoisie CD Projekt RED

Tout comme Elden Ring et la plupart des jeux du même genre, The Witcher 3 offre énormément de contenu dans un monde tout aussi vaste. Moins difficile que le jeu de FromSoftware, The Witcher 3 est un jeu riche en histoire qui offre au joueur des heures de jeu, surtout en comptant toutes les quêtes secondaires!

The Elder Scrolls V: Skyrim

Disponible sur Windows PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Image courtoisie Bethesda Softworks The Elder Scrolls V: Skyrim

On ne peut aborder une liste de jeux semblables à Elden Ring sans mentionner Skyrim. Quand on pense à monde ouvert, Skyrim est souvent le premier titre qui vient en tête des gens. Même après 11 ans et de nombreuses rééditions, on finit toujours par retourner au célèbre jeu de Bethesda. Ses nombreux donjons et ses vastes plaines remplies de monstres et de secrets font de Skyrim un excellent jeu à découvrir et redécouvrir. Et comme Elden Ring, aucune partie n’est identique et c’est ce qui fait, entre autres, le succès du jeu.

Sekiro: Shadow Dies Twice

Courtoisie FromSoftware

Il fallait quand même qu’on mette un titre de FromSoftware dans notre liste! Sorti quelques années avant Elden Ring, ce jeu est un peu différent de ce que le studio crée habituellement. D’abord, Sekiro se déroule dans un univers du style japonais féodal et son histoire n’a rien à voir avec le style médiéval des autres jeux du même studio. Toutefois, tel un jeu de FromSoftware, il est difficile et demande de la patience et de la stratégie. Sekiro est basé principalement sur le combat et explore énormément le déplacements en hauteur, ce qui donne des affrontements beaucoup plus élégants de ce qu’on est habitués de voir dans les Soulsborne de FromSoftware. C’est vraiment un jeu unique en son genre, mais qu’on recommande si Elden Ring vous a plu et que vous avez soif de défis.

Dark Souls 3

Courtoisie FromSoftware

S’il y a un Dark Souls qui doit faire partie de notre liste, c’est bien le troisième et dernier de la série. Considéré comme le plus facile des trois, Dark Souls 3 est une excellente introduction à la franchise. Mais pourquoi commencer par la fin? Parce que Dark Souls et Dark Souls 2 sont tout simplement brutaux. Avec des combats impitoyables et des graphismes moins plaisants à regarder, on risque de déchanter rapidement. Toutefois, après avoir accompli le défi de Dark Souls 3, les deux premiers seront moins difficiles à gravir. De plus, beaucoup d’éléments y ont été empruntés pour créer le nouveau jeu de FromSoftware.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s